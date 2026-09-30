¡Escándalo! Cristiano Ronaldo abandona la concentración de la Selección de Portugal

El capitán portugués se habría retirado de la práctica, pese a que Jorge Jesus había asegurado minutos antes que regresaría al entrenamiento

Cristiano Ronaldo no vio minutos ante Noruega | REUTERS/Kai Pfaffenbach

La Selección de Portugal vive horas de tensión alrededor de Cristiano Ronaldo. El capitán abandonó este miércoles la concentración del equipo en Copenhague después de volver a ausentarse del entrenamiento, apenas minutos después de que el técnico Jorge Jesus asegurara en conferencia de prensa que el delantero estaría presente en la sesión previa al partido contra Dinamarca.

De acuerdo con información de A BOLA, Cristiano Ronaldo salió del estadio Parken en una camioneta de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), acompañado por dos integrantes del organismo. El movimiento ocurrió mientras la mayoría de sus compañeros ya se encontraban sobre el terreno de juego, con Francisco Conceição como otra de las ausencias en la práctica.

La salida se produjo después de una conferencia de prensa en la que Jorge Jesus habló de manera directa sobre la situación con ‘CR7’. El entrenador aseguró que había conversado con el delantero y que la ausencia de los primeros días formaba parte de un plan de recuperación física, además de confirmar que entrenaría este miércoles. “Ayer no se negó a entrenar. Francisco Conceição no entrenó por lesión, ni tampoco Félix, porque intentábamos aliviar la fatiga, y Cristiano Ronaldo hizo trabajo de gimnasio. Entrenará hoy. Es el cuarto día, así que entrenará”, explicó.

Sin embargo, Cristiano no apareció en el campo de entrenamiento. El episodio ocurre después de que el delantero tampoco participara en las sesiones previas, situación que comenzó tras el partido contra Noruega, en el que Portugal ganó 2-1 en Oslo y Jorge Jesus decidió no utilizarlo pese a que estuvo disponible y realizó el calentamiento.

Horas antes de la nueva ausencia, ya se había reportado una reunión de emergencia entre Ronaldo y Jorge Jesus, en la que también participó Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. El encuentro buscó aclarar lo sucedido después del partido ante Noruega, luego de que el delantero mostrara su molestia al terminar el encuentro tras no ingresar al terreno de juego.

Jorge Jesus, quien ya dirigió a Ronaldo durante su etapa en el Al Nassr, también dejó clara su postura sobre las decisiones deportivas. “Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, declaró.

La situación resulta relevante porque Portugal todavía tiene dos partidos pendientes en esta Fecha FIFA, comenzando con el duelo ante Dinamarca este jueves 1 de octubre y posteriormente frente a Noruega el domingo 4 de octubre. Jorge Jesus ya había anticipado que Gonçalo Ramos sería titular contra los daneses, mientras que hasta ahora no existe una explicación oficial de la Federación sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en el entrenamiento de este miércoles.

Portugal comenzó la etapa de Jorge Jesus con dos victorias en la UEFA Nations League, tras imponerse 1-0 a Gales y 2-1 a Noruega. Ahora, la ausencia de Cristiano Ronaldo después de las declaraciones de su entrenador abre una nueva situación dentro de la concentración portuguesa, mientras el equipo se prepara para enfrentar a Dinamarca este jueves a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.