Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Tras la salida del ‘Arriero’ Herrera, el cuadro caldense tiene una dura visita este jueves en el Estadio Metropolitano de Techo.

Posibles Inter de Bogotá Vs Once Caldas/ Claro Sports.

Continúan las emociones de la Liga BetPlay 2026-II. Este jueves 1 de octubre Internacional de Bogotá recibe a un golpeado Once Caldas, que viene de caer en casa ante Atlético Bucaramanga, derrota que provocó la salida de Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera. Conozca todos los pormenores de este duelo en Bogotá, en Claro Sports.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Internacional de Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Déwar Victoria, Johan Caballero, Rubén Manjarrés; Facundo Boné, Cristian Dájome y Fabricio Sanguinetti.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Jesús Camargo; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Daniel Londoño, Andrés Correa; Jaime Alvarado, Andrés Roa, Andrés Colorado; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Helieyker Guzmán.

¿Cómo y dónde ver a Internacional de Bogotá vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Así formaría Internacional de Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Déwar Victoria, Johan Caballero, Rubén Manjarrés; Facundo Boné, Cristian Dájome y Fabricio Sanguinetti.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

26.09.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá.

20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá | Fecha 11.

16.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional | Fecha 13.

12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros | Fecha 10.

09.09.2026 | Real Cundinamarca 1-2 Internacional de Bogotá | Copa BetPlay (octavos de final).

Últimos partidos de Once Caldas

25.09.2026 | Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga.

19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas | Fecha 11.

26.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima | Fecha 7.

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali | Fecha 10.

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Octavos de final (Copa).

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