El sueño del nuevo Campín ya tiene fecha: Bogotá estrenará estadio en 2028

Bogotá estrenará su nuevo estadio en diciembre de 2028. El escenario tendrá más de 60.000 localidades y será apto para grandes eventos deportivos.

Ya hay fecha de entrega para el estadio de Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Bogotá tendrá que esperar un poco más para estrenar el nuevo escenario deportivo que reemplazará al actual estadio El Campín. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, confirmó que la inauguración está prevista para diciembre de 2028, un año después de la fecha que inicialmente se había planteado para la entrega del proyecto. La obra busca transformar uno de los principales escenarios deportivos del país y llevarlo a un nivel comparable con grandes estadios internacionales.

La nueva fecha llega después de que el proyecto tuviera que superar algunos inconvenientes relacionados con su desarrollo. Según explicó Galán, la administración distrital trabajó para resolver esas dificultades y garantizar la viabilidad de una obra que tendrá un impacto importante tanto para el deporte como para el entretenimiento en la capital.

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El nuevo estadio tendrá capacidad para más de 60.000 espectadores

Una de las principales novedades entregadas por el alcalde tiene que ver con la capacidad del escenario. El proyecto contemplaba inicialmente una cifra menor de espectadores, pero Sencia, empresa encargada de la propuesta, presentó una modificación que permitirá que el nuevo estadio tenga más de 60.000 localidades.

“Le pedí a Sencia hacer un esfuerzo para crecer esa capacidad del estadio”, explicó Galán, quien señaló que el aumento permitirá que Bogotá pueda aspirar a recibir grandes eventos deportivos de talla mundial, además de espectáculos de entretenimiento de gran formato.

De esta manera, el escenario no solamente estará pensado para los partidos de fútbol de los principales equipos de la ciudad, sino que buscará convertirse en un espacio multipropósito con capacidad para albergar diferentes competencias y eventos internacionales.

“¡Bogotá marca un hito muy especial! La ciudad va a tener el estadio que se merece, uno de talla mundial. Como ustedes saben, Bogotá ha crecido como una ciudad de grandes oportunidades y grandes espectáculos. Bogotá necesita y merece un estadio que esté a la altura de lo que… pic.twitter.com/CEHIDtfpDN — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) September 30, 2026

Techo retráctil y una gradería que también podrá moverse

Entre las características que tendrá el nuevo estadio aparece uno de los elementos más llamativos: un techo retráctil que cubrirá completamente el escenario cuando sea necesario. Esta infraestructura permitirá utilizar el estadio bajo diferentes condiciones climáticas y ampliar las posibilidades para la realización de eventos.

Además, Galán confirmó que la gradería sur también será retráctil, una característica que permitirá modificar la configuración del escenario dependiendo del tipo de espectáculo que se lleve a cabo. Estas condiciones hacen parte del diseño presentado por Sencia para la renovación de El Campín.

La ampliación no tendrá un costo adicional para Bogotá

Otro de los puntos destacados por el alcalde es que el aumento de la capacidad del estadio y las modificaciones incluidas en la nueva propuesta no representarán un costo adicional para la administración distrital. Según Galán, será Sencia la encargada de asumir los cambios planteados dentro de su diseño.

“Este crecimiento de la capacidad que nos ha presentado Sencia no tiene ningún costo para la ciudad”, aseguró el mandatario, quien también destacó que los ajustes realizados permitieron darle viabilidad al proyecto y responder a algunas de las inquietudes que habían surgido alrededor de la obra.

Con estas características, Bogotá apunta a contar desde diciembre de 2028 con un escenario de más de 60.000 espectadores, techo retráctil y gradería móvil. El objetivo de la administración es que el nuevo estadio pueda convertirse en una infraestructura preparada para recibir grandes eventos deportivos y de entretenimiento, posicionando nuevamente a la capital como sede de espectáculos internacionales.

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