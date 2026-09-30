Independiente Santa Fe, el equipo colombiano que más partidos ha jugado en el 2026

El ‘Primer Campeón’ fue el equipo que mejor representó a Colombia en torneos CONMEBOL, ya que jugó hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Jugadores de Santa Fe. – Vizzor Image.

Independiente Santa Fe recuperó el terreno perdido de local. Este martes 29 de septiembre venció 1-2 al Deportivo Pereira, compromiso válido por la jornada 3 de la Liga BetPlay 2026-II, partido que se disputó en el Estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, Casanare. Actuación espectacular de Nahuel Bustos, quien se apuntó otro doblete en el campeonato.

El cuadro ‘Cardenal’ se ubica séptimo de la tabla de posiciones, con 19 puntos en 11 jornadas, el equipo se levantó después de haber caído en casa contra el Deportivo Cali la presentación anterior por Liga. Pero también sigue en la lucha por la Copa BetPlay, ya que empató 1-1 con Unión Magdalena y tras el 3-1 en el global avanzó en este campeonato a los octavos de final.

Todo este conjunto y cantidad de partidos, hacen acreedor que el ‘Primer Campeón’ sea parcialmente el equipo colombiano que más compromisos ha disputado en este 2026. Con 34 de Liga BetPlay, 6 de Copa Libertadores, 6 de Copa Sudamericana, 2 de Superliga y 2 de Copa BetPlay completó 50 participaciones en lo que va del año.

Santa Fe club de Colombia con más partidos en el año 50

Liga 34

Libertadores. 6

Sudamericana 6

Superliga 2

Copa 2



Nahuel Bustos 12 goles en 49. Partidos con @SantaFe pic.twitter.com/UzpgWEtsoU — carlos forero (@carlosforero11) September 29, 2026

Cabe mencionar que el cuadro capitalino, fue el equipo que mejor representó a Colombia en este 2026. Después de haber jugado la Copa Libertadores, vencer a Peñarol en Uruguay no le alcanzó para seguir en la ‘Gloria Eterna’, cayó a Copa Sudamericana, allí jugó hasta cuartos de final en los que lamentablemente quedó eliminado a manos de Vasco da Gama en Río de Janeiro 2-0.

Durante este año y lo que se ha convertido en una filosofía de la institución, Independiente Santa Fe ha buscado mantener su base de jugadores, inclusive lleva bastante tiempo, desde que el club conquistó la décima estrella en junio del 2025 ante el Medellín en el Estadio Atanasio Girardot.

Muestra de ello, el ‘León’ solamente sumó 3 caras nuevas para este 2026-II: Kevin Balanta, Emerson Rivaldo Rodríguez y Juan Daniel Espitia, de igual manera salieron 3 futbolistas: Edwin ‘Shirra’ Mosquera a la Universidad Central de Venezuela, Yéciar Perlaza a Atlético Nacional y Jhon Meléndez a Águilas Doradas.

Esa cifra de 50 compromisos del elenco bogotano va a crecer, ya que al equipo le restan inicialmente 8 presentaciones en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II, 1 más por Copa BetPlay ante Fortaleza y se espera que el ‘Primer Campeón’ haga parte de los cuadrangulares y por qué no pensar que haga parte de la final, lo que superaría el umbral de los 60.

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