Después de más de 17 años, Juan Guillermo Cuadrado volvió al FPC: así fue su debut con Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado fue titular en el partido entre Deportivo Independiente Medellín y Millonarios que terminó empatado a dos goles.

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios | Vizzor

El día que todos los hinchas de Millonarios había esperado por fin llegó. Juan Guillermo Cuadrado se vistió oficialmente de ‘embajador’ y debutó como nuevo jugador del club. Su primer partido con el azul capitalino fue nada más y nada menos que contra el equipo que lo vio nacer en el fútbol profesional, el Deportivo Independiente Medellín.

Pasaron 17 años, 4 meses y 12 días para volver a ver a Cuadrado actuando en el Fútbol Profesional Colombiano. Su último partido había sido el 17 de mayo de 2009 jugando con la camiseta del ‘poderoso’ de la montaña ante el Once Caldas de Manizales. Su vuelta a balompié ‘tricolor’ fue justo en el mismo estadio de su debut como profesional.

En un vibrante partido, antioqueños y capitalinos empataron a dos goles. Los goles fueron obra de Nivaldo Erazo y Hayen Palacios para el equipo local. Mientras que, Leonardo Castro y Luis Escorcia en contra le dieron las alegrías a los visitantes. Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado no fue del todo bien recibido por la afición ‘poderosa’, pero en los minutos que estuvo no desentonó.

Así fue el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios

A sus 38 años, Juan Guillermo Cuadrado fue titular en el partido entre Deportivo Independiente Medellín y Millonarios por la fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Pese a que es claro que el ex Pisa de Italia no esta en su 100 % físicamente hablando, su experiencia y gran calidad le dan un mano juego del ‘embajador’.

En total fueron 58 minutos en cancha. Tiempo en el que registró un remate, 22 de 24 pases acertados, un pase claves, tres pases en el último tercio, 12 posesiones perdidas, tres intercepciones y dos recuperaciones. Datos y estadísticas que dejan ver a un futbolista que tiene mucho para aportar, pero que poco a poco ira entrando en el andamiaje azul.

Con su debut realizado. Juan Guillermo Cuadrado se preparará para su próximo reto que será el partido ante Fortaleza el 10 de octubre en el Estadio Metropolitano de Techo. Vale la pena aclarar que el siguiente juego de Millonarios es por Copa BetPlay ante Barranquilla FC, en donde Cuadrado pagará fecha de suspensión.

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