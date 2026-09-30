Gamero, feliz con Cuadrado y sorprendido por su recibimiento: “Deberíamos recibirlo con los brazos abiertos”

Gamero analizó el debut de Cuadrado con Millonarios, elogió su aporte ofensivo y habló del recibimiento que tuvo en el Atanasio Girardot.

Alberto Gamero habla sobre Juan Cuadrado | VizzorImage.

Millonarios volvió a Medellín en menos de una semana y, aunque no consiguió ninguna victoria, regresó a Bogotá con dos puntos importantes. Después del empate 1-1 ante Atlético Nacional, el equipo dirigido por Alberto Gamero igualó 2-2 frente a Independiente Medellín en el partido pendiente de la cuarta jornada de la Liga BetPlay.

El encuentro en el Atanasio Girardot también estuvo marcado por el esperado debut de Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millonarios. El experimentado futbolista fue titular, llevó la cinta de capitán y disputó un partido especial, pues tuvo como rival al club en el que comenzó su carrera profesional.

Gamero destaca el debut de Cuadrado

Para Gamero, la presentación de Cuadrado dejó buenas sensaciones. El entrenador destacó su aporte en ataque y explicó que buscó ubicarlo en diferentes sectores del campo para aprovechar sus características y, al mismo tiempo, reducir su desgaste físico.

“Lo de Cuadrado fue muy bueno para nosotros en el frente de ataque. A él lo queremos cerca al arco. Por momentos estuvo por izquierda, también por derecha y en el segundo tiempo le dimos el sector central para que tuviera menos recorrido”, explicó el técnico. MÁS INFORMACIÓN: Después de más de 17 años, Juan Guillermo Cuadrado volvió al FPC: así fue su debut con Millonarios

El debut del nuevo refuerzo también estuvo acompañado por un ambiente hostil desde las tribunas. Cuadrado recibió silbidos, abucheos y pancartas en su contra, algo que Gamero lamentó y consideró que no correspondía con la trayectoria del futbolista. El entrenador resaltó la experiencia del jugador y confió en que podrá asimilar la situación.

Dos puntos que Gamero valora en Medellín

Más allá de no conseguir triunfos, el técnico azul valoró el balance de las dos visitas al Atanasio Girardot. Millonarios sumó dos puntos ante Nacional y Medellín, mientras continúa recuperando futbolistas y espera contar próximamente con más alternativas en su plantilla.

“Venir y sacar dos puntos en Medellín con estos dos grandes equipos es bueno. Ahora nos queda la clasificación en casa y hay que buscarla”, manifestó Gamero, quien también señaló que el equipo espera recuperar a jugadores como Mateo García y Contreras, además de los laterales que no estuvieron disponibles.

Sobre el empate ante el DIM, el entrenador consideró que el 2-2 fue un resultado justo, teniendo en cuenta que ambos equipos tuvieron momentos de protagonismo y buscaron el arco rival. También resaltó una mejoría en la posesión del balón con respecto al partido anterior.

Las pelotas quietas, una preocupación para Millonarios

Uno de los aspectos que más inquieta al cuerpo técnico son los goles recibidos en acciones de pelota quieta. Gamero recordó que es el segundo partido consecutivo en el que Millonarios recibe un gol por esa vía, por lo que será un punto prioritario para trabajar durante los entrenamientos.

El entrenador también se refirió a las críticas contra Banguero por su participación en una de las acciones que terminó en gol del Medellín. Gamero defendió el rendimiento del futbolista y explicó que una jugada puntual no significa que haya tenido un mal partido. Además, reconoció que al equipo le están generando dificultades las pelotas cruzadas.

Finalmente, Gamero insistió en que Millonarios debe mejorar los duelos aéreos y la defensa en las acciones de balón detenido. El técnico aseguró que cuenta con jugadores experimentados y de buen biotipo para corregir estos problemas y señaló que trabajará en una marcación mixta para evitar que vuelvan a repetirse situaciones similares.

Te puede interesar