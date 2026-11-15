¿Quién miente? Dimayor refuta a Acolfutpro y reabre polémica por deudas al Pereira

El ente futbolero niega que el presidente se haya puesto en contacto con el grupo de jugadores para que se presentara a jugar ante América.

Carlos Mario Zuluaga y Álvaro López. – Vizzor Image.

Se acalora la polémica que tuvo como eje al Deportivo Pereira en la última fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El Matecaña viene atravesando una de las crisis más fuertes en su historia, todo por los malos manejos administrativos de Álvaro López como cabeza dirigencial. Todo esto llevó a que el club superara más de dos meses sin pagarle al grupo de jugadores.

De tanto esperar, el cuadro dirigido por Alexis Márquez contempló sentar un precedente. Debido al incumplimiento de pagos, llegó a la posibilidad de que cesaría actividades. No se iba a presentar ante América de Cali, pero unos pactos permitieron que el partido sí se jugara. Al fin quedó 0-2 a favor de los Escarlatas, dueños de la ventaja deportiva en cuadrangulares.

En palabras de Acolfutpro, el propio presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, habría metido las manos en el fuego por el Pereira. Con entrega de cheques, el dirigente se comunicó con los futbolistas y les garantizó que el martes se les entregarían los pagos pendientes. O por lo menos así es la versión de la asociación que defiende a los futbolistas en el país.

Dimayor desmiente esa versión

A través de un comunicado, emitido un día después de la última fecha, la Dimayor desmintió esa cronología de los hechos. Aclaró que el presidente nunca se comunicó con el Deportivo Pereira para dar garantías de pago al respecto.

“El comunicado de Acolfutpro carece de veracidad al asegurar que el presidente ha entablado conversaciones con jugadores del Deportivo Pereira y les ha dado una garantía de pago. Recordemos que la Dimayor como organizadora de los campeonatos no es empleadora de los futbolistas, pero sí tiene una responsabilidad con sus clubes afiliados a quienes se les ha exigido que cumplan con todas sus obligaciones laborales”, rezó el comunicado.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite aclarar a la opinión pública, medios de comunicación e hinchas que el comunicado de ACOLFUTPRO carece de veracidad al asegurar que el presidente Carlos Mario Zuluaga ha entablado conversaciones con jugadores del @DeporPereiraFC y les ha dado una garantía de pago. Recordemos que la 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 como organizadora de los campeonatos no es empleadora de los futbolistas pero sí tiene una responsabilidad con sus clubes afiliados a quienes se les ha exigido que cumplan con todas sus obligaciones laborales. 👉 https://t.co/jhHsSldIbp #LaCasaDeTodos — DIMAYOR (@Dimayor) November 15, 2026

Una vez más, queda en tela de juicio la legitimidad en el caso Deportivo Pereira. El martes podría darse ese anhelado paz y salvo, aunque la historia le lleva la contraria a López en cuanto a su palabra. Se supone que, de acuerdo con los pactos entre club y jugadores, buena parte de los ingresos por taquilla ante América irían directamente a los futbolistas.

Aunque siempre ha corrido el riesgo de liquidación y la pérdida del reconocimiento deportivo, Pereira sigue cayendo en irregularidades que comprometen la normalidad del campeonato. Para el otro año el panorama es más que incierto, ya que se vencen contratos y el club sigue sin poder fichar jugadores.

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