Millonarios, el séptimo que quiere llegar a la final: ¿Qué necesita para ganar el Grupo B?

Millonarios comparte el Grupo B de los cuadrangulares con América de Cali, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.

Millonarios busca un nuevo título | Vizzor

Después de dos torneos consecutivos sin clasificar a los cuadrangulares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios ha vuelto a decir presente en las instancia definitivas de la Liga BetPlay Dimayor. El equipo dirigido por Alberto Gamero ganó su partido válido por la fecha 19 del todos contra todos y aseguró su clasificación.

Los ‘embajadores’ se quedaron con el séptimo cupo ser parte de los ocho equipos que estarán luchando por la estrella navideña. 30 puntos en 19 partidos jugados y una diferencia de gol de +11. Fue lo que le dio la posibilidad al azul de cortar la mala racha de no estar en los cuadrangulares de los campeonatos más recientes.

Ahora bien, ya se han confirmado los grupos de cara a estas semifinales y los capitalinos no la tienen nada fácil. América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga serán sus rivales de cara a ser uno de los finalistas de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Todos equipos que quedaron por encima de los bogotanos en la fase del todos contra todos.

La rivalidad ante América de Cali

Sin duda alguna, uno de los encuentros más llamativos de este Grupo B son los duelos de ida y vuelta entre Millonarios y América de Cali. Dos equipos que en algún momento del balompié colombiano fueron los más protagonistas y que su historia los ha hecho ser dos de las instituciones que más hinchas tienen en Colombia.

Así mismo, para nadie es un secreto que los ‘escarlatas’ llegan con mucho mejor rendimiento a estos cuadrangulares que los ‘embajadores’. No en vano, fueron quienes se quedaron con la ventaja deportiva de cara a estas semifinales. Sumado a eso, Millonarios no ha podido ganarle al América en todo lo que va del 2026. De hecho, de los últimos cinco solo ha podido ganar en una ocasión.

Últimos partidos entre Millonarios y América de Cali

04.11.2026 | Millonarios 0-0 América.

19.04.2026 | América 3-1 Millonarios.

07.10.2025 | Millonarios 2-1 América.

16.04.2025 | América 0-0 Millonarios.

19.01.2025 | Millonarios 1-1 América.

Millonarios y Deportivo Cali se dan la mano

El último tiempo ha hecho del juego entre ‘azucareros’ y ‘embajadores’ un partido en la búsqueda del renacimiento futbolístico de cada uno. Ahora, con los dos equipos con una idea más clara de juego y con un presente muchísimo mejor que en torneos pasados, el partido será a otro precio.

Desde hace un año y medio que Millonario y Deportivo Cali no se sacan ventajas, siempre se han dado la mano. En esta ocasión, teniendo en cuenta que el América tiene la ventaja deportiva, un doble empate entre ambas escuadras no entra en las cuentas de ninguno.

Últimos partidos entre Millonarios y Deportivo Cali

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali.

08.02.2026 | Deportivo Cali 0-0 Millonarios.

08.08.2025 | Millonarios 3-3 Deportivo Cali.

23.02.2025 | Deportivo Cali 3-1 Millonarios.

04.10.2024 | Deportivo Cali 0-1 Millonarios.

Atlético Bucaramanga, una constante piedra en el zapato para Millonarios

El pasado más reciente no es nada alentador para el hincha ‘embajador’ enfrentando al Atlético Bucaramanga. Eso sin ser el equipo competitivo en el que se ha convertido durante este 2026-II. Pues, no hay que olvidar que el ‘leopardo’ fue el club que duró más fechas invicto en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

El director técnico Pablo Peirano ha logrado transformar al equipo de la ‘ciudad bonita’ en algo muy parecido a cuando alzaron el título en 2024. No obstante, la incógnita está justamente en el banquillo técnico al no haber podido consolidar su buen trabajo en un título con ninguno de los clubes que ha dirigido.

Una de las grandes diferencias que tendrá Millonarios de cara al duelo ante los santandereanos es que será un rival que contará con una idiosincrasia muy distinta a los equipos de Cali. Bucaramanga no brilla por su posesión, tenencia o sometimientos al equipo contrario. Brilla por su buen bloque defensivo y la efectividad en ataque con contragolpes rápidos y letales.

Últimos partidos entre Millonarios y Atlético Bucaramanga

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga.

17.01.2026 | Atlético Bucaramanga 2-1 Millonarios.

21.10.2025 | Millonarios 1-1 Atlético Bucaramanga.

27.04.2025 | Atlético Bucaramanga 0-2 Millonarios.

08.10.2023 | Atlético Bucaramanga 1-1 Millonarios.

Fortaleza y debilidades de Millonarios

El equipo de Alberto Gamero tiene muy claro su accionar. Millonarios no es un elenco completamente lucido como en temporadas anteriores o como la misma primera etapa del entrenador costeño. Hoy por hoy, hay bastantes dudas, sobre todo en la zona defensiva, para enfrentar estas finales.

Ahí está el verdadero talón de Aquiles del equipo bogotano. Sergio Mosquera, Andrés Llinás y Jorge Arias, aún no han logrado establecer como esa pareja solida de un Stiven Barreiro que en muy poco tiempo se ha convertido en un auténtico bastión. Más allá de que en el ataque se tenga o no efectividad, los nombres y apellidos ilusionan un poco más al hincha.

Hablando de los puntos fuertes del club capitalino, sin duda alguna, hay que ir de lleno con la incorporación de Juan Guillermo Cuadrado y la vuelta a la titular de Rodrigo Contreras. Dos futbolistas que son en un gran porcentaje, toda la esperanza en ataque de Millonarios. Así se cuenta o no con un buen David Mackalister Silva, Daniel Ruiz, un picante Andrey Estupiñán y el siempre peligroso Leonardo Castro. Entre Cuadrado y Contreras se establece todo el andamiaje ofensivo. Eso sí, dejando en claro que en la zona del mediocampo, Rodrigo Ureña es un inamovible y el verdadero motor del elenco albiazul.

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