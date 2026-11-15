¡Con batacazo incluido! Esta sería la final de la Liga BetPlay 2026-II por enfrentamientos directos

Claro Sports hace una proyección acerca de lo que podría pasar en cuadrangulares semifinales, recordando los compromisos ya vistos.

La hipotética final de la Liga BetPlay 2026-II | Vizzor

Ya se saben los grupos que litigarán por dos cupos en la gran final de la Liga BetPlay 2026-II. Luego de que la última fecha no tuviera mayores variaciones, inmediatamente se realizó el sorteo de la fase de cuadrangulares semifinales. A partir del próximo fin de semana, iniciará el ruedo con partidos muy atractivos que marcarán el camino de la lucha por el título.

Atlético Nacional, Once Caldas, Santa Fe y Medellín integran el grupo A. Del otro lado, América de Cali, Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali hacen acto de presencia en el B. Linda fiesta de cara al remate del año, ya que veremos dos clásicos regionales que paralizarán las ciudades: los de Medellín y Cali.

Como se volvió costumbre, Claro Sports le lleva una proyección equilibrada con base en el desempeño de los ochos equipos durante la fase regular. El objetivo radica en aproximar una clara y sencilla predicción a partir de ese rendimiento por enfrentamientos directos. Claro está que no es fiable, ya que hay “borrón y cuenta nueva”, pero da cierto pronóstico o guía rumbo a la cita final.

¿Cómo se delimita la posible final?

Después del sorteo, la iniciativa en delinear las tablas se da en proyectar una tabla entre los rivales de grupo bajo los puntajes que se usan en la tabla, con 3 puntos para una victoria, 1 punto de empate y la derrota que no suma unidades. También serán ilustrados los resultados que se dieron durante el semestre.

Hay un equipo en cada cuadrangular con ventaja deportiva en caso de paridad (Atlético Nacional en el grupo A y América de Cali en el B). El llamado “punto invisible” permite que el favorecido gane la posición con el solo hecho de estar igualado en puntos con otro rival, independiente de la diferencia de gol u otro factor de desempate. Los ítems, en orden, son los siguientes: diferencia de gol, mayor cantidad de goles anotados, mayor cantidad de goles anotados como visitante, menor cantidad de goles recibidos como visitante y mejor ubicación en fase regular.

Cuadrangular A

Atlético Nacional le rendiría tributo a su buena campaña en la fase regular, donde cabalgó en buena parte del campeonato y terminó líder con 40 unidades. El Verdolaga le ganó a Medellín y Santa Fe, pero no pudo ajusticiar a Once Caldas preciso en la última fecha (sin contar sus enfrentamientos por Copa). Así las cosas, con 7 puntos, la escuadra paisa se adueña del liderato con referencia al ítem de antecedentes.

Atlético Nacional 1-1 Once Caldas

Atlético Nacional 2-0 Santa Fe

Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín

Santa Fe 2-2 Once Caldas

Independiente Medellín 0-2 Once Caldas

Independiente Medellín 0-1 Santa Fe

Posición Equipo Puntos Diferencia de gol 1 Atlético Nacional 7 +3 2 Once Caldas 5 +2 3 Santa Fe 4 -1 4 Independiente Medellín 0 -4

Cuadrangular B

Un grupo lleno de igualdades entre los protagonistas. La única victoria consignada en fase regular fue la de Bucaramanga sobre Millonarios en la fecha inaugural del torneo. Ese 0-1 sería crucial para que el Leopardo se instale en la cima, superando incluso al América de Cali y su ventaja deportiva.

Atlético Bucaramanga 1-1 América de Cali

Millonarios 0-0 América de Cali

América de Cali 0-0 Deportivo Cali

Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali

Millonarios 1-1 Deportivo Cali

Posición Equipo Puntos Diferencia de gol 1 Bucaramanga 5 +1 2 América de Cali 3 0 3 Deportivo Cali 3 0 4 Millonarios 2 -1

Final y campeón

Esto quiere decir que Atlético Nacional y Bucaramanga se verían las caras en la cita cumbre de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos igualaron el pasado 2 de noviembre por la fecha 17 de la Liga. Ese día Edwin Cardona abrió la cuenta para los visitantes en el Américo Montanini, pero Luciano Pons configuró la paridad final. El reglamento indica que la localía para la vuelta le corresponde al equipo que haya hecho más puntos. Esa hipotética llave iniciaría en la capital santandereana, mientras que la vuelta será con marco verde en el Atanasio Girardot.

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