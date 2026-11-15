Atlético Nacional y Once Caldas, el duelo más repetido del fútbol colombiano en el cierre de año

Semifinales de Copa, última fecha de Liga y ahora doble confrontación en cuadrangulares… Un juego que tendrá más capítulos por contar.

Atlético Nacional y Once Caldas | Vizzor

Los cuadrangulares semifinales ya están a la vuelta de la esquina. Ya se conocen los grupos que definirán a los dos finalistas rumbo a la famosa “estrella de Navidad”. No cabe duda de que ambas zonas están muy equilibradas por historia, peso y actualidad, pero tal vez una presión extra va cargada para Atlético Nacional.

Líder de la fase regular, el Verdolaga escaló sin contratiempos en lo numérico al primer lugar del escalafón. Sin embargo, es momento de empezar de nuevo, aunque tampoco puede echarse a un lado el tema de la ventaja deportiva que le pertenece. Ahora bien, Once Caldas, Santa Fe y el Medellín también llegan con necesidades de volver a ser protagonistas.

En la agenda para el remate del año, hay un tema muy particular: Atlético Nacional y Once Caldas son jueces del destino para ambos en el doble torneo. Tanto en Liga como en Copa se ven las caras frecuentemente. De hecho apenas van dos ‘rounds’ de cinco en un mes prácticamente.

Atlético Nacional y Once Caldas, el partido más repetido

Hasta ahora, ninguno de los dos ha podido marcar diferencias en sus respectivos juegos. La ida de semifinales en Copa BetPlay dejó un saldo de empate 1-1 que dejó todo abierto para el próximo martes 17 de noviembre. Felipe Gómez abrió la cuenta para el local, pero James Rodríguez vivió su bautismo de gol en el remate del compromiso y enmudeció el Palogrande.

Ahora bien, se volvieron a ver las caras para la última fecha de Liga. Toda la presión fue volcada hacia el conjunto del Panelo Valencia, necesitado de un resultado positivo para instalarse en cuadrangulares. Así fue. Empate 1-1 en Medellín, con una mano extra del Cali ante Tolima, que le sirvió para meterse por la ventanita pequeña.

El ‘Clásico Libertador’, como le llaman algunos, tendrá ahora sus capítulos más importantes en los dos frentes. ¡Es un partido que se juega ya cuatro veces seguidas! Toda esta semana, tanto por la semifinal de vuelta copera (17 de nov) y el inicio de cuadrangulares (fecha por confirmar, seguro 21 o 22 de nov), habrá rivalidad entre verdes y albos.

Duelos de mínimos detalles, que además llevarán consigo un incremento en el desgaste físico y hasta psicológico. No serán partidos aislados; todo lo contrario, ya que las dos escuadras se medirán el aceite. Cada uno de los partidos tendrá un impacto significativo en busca del título.

Nacional y Once Caldas, que ya se conocerán de memoria al verse cada cuatro días máximo, deberán gestionar la nómina de la mejor manera posible. El cuadro paisa llega levemente favorito por la ventaja deportiva, pero está claro que el Blanco Blanco no será cenicienta. Exigente marco con partidos cada 72 horas y el poco tiempo de implementar novedades tácticas.

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