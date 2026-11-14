¿Juegan ante América o no? El Deportivo Pereira anuncia cese de actividades

El plantel profesional del Deportivo Pereira anunció el cese de actividades ante los reiterados incumplimientos de sus obligaciones laborales.

Deportivo Pereira, cese de actividades | Vizzor

No paran las polémicas dentro del Fútbol Profesional Colombiano. Una vez más, Deportivo Pereira se pone en el ojo del huracán. Después de haber tenido un sinfín de problemas institucionalmente hablando y en cuestión a su localía. La última jornada de la fase del todos contra todos ha sido la cereza del pastel.

Un año completo se demoró el Deportivo Pereira en poder volver a jugar en su casa, el Estadio Hernán Ramiro Villegas. Después de innumerables inconvenientes financieros y de un terremoto que afectó notablemente a la ciudad. El ‘grande matecaña’ logró zafar de la idea de perder la categoría. Pero el final del campeonato solo será un fiel reflejo de la realidad pereirana.

En las últimas horas, el plantel profesional del Deportivo Pereira ha anunciado el cese de actividades ante los reiterados incumplimientos de sus obligaciones laborales. Dicho esto, el equipo élite del conjunto ‘matecaña’ no disputará el partido ante el América de Cali válido por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

🚨 CESE DE ACTIVIDADES – DEPORTIVO PEREIRA Los futbolistas profesionales del @DeporPereiraFC han decidido iniciar un cese de actividades a partir de hoy, ante los reiterados incumplimientos de sus obligaciones laborales. En consecuencia, el plantel profesional no disputará el partido frente al @AmericadeCali el dia de hoy en el partido de la @LigaBetPlayD de la @Dimayor ACOLFUTPRO respalda la decisión de los futbolistas y exigimos el respeto de sus derechos laborales y el pago oportuno de las obligaciones adeudadas. ¡Los derechos laborales de los futbolistas se respetan! @nlopezfuentes @MoradJuliana @FIFPRO @ilo @juligu0204 @cutcolombia @ABDELAESPRIELLA @MintrabajoCol @MinDeporteCol — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 14, 2026

Una polémica más para el Deportivo Pereira

Los dirigidos por Alexis Márquez vuelven a ser noticia dentro del Fútbol Profesional Colombiano y no por un tema futbolístico. Tras haber ganado dos partidos claves por el tema del descenso ante Boyacá Chicó y Jaguares. Justamente, los dos equipos que terminaron perdiendo la categoría en este año deportivo. El equipo rojiamarillo vuelve a tener deudas con sus futbolistas profesionales.

Sumado a esto, vale la pena recordar que su localía se ha mudado por toda Colombia. El Estadio Deportivo Cali, Santiago de las Atalayas y el Centenario de Armenia, han sido acogido momentáneamente al Deportivo Pereira en varias ocasiones. De hecho, para este último juego del todos contra todos hará las veces de local en la ciudad de Yopal.

Junto a eso, no hay que olvidar la catástrofe natural que sacudió notablemente a la ciudad de Pereira. Donde no solamente, una buena parte de la ciudad se vino abajo. Sino que también el equipo estuvo parado y volcado a ayudar a la comunidad por un par de semanas. Algo más que justificado dada la contingencia vivida. Así las cosas, el mismo día del partido ante América de Cali sigue siendo una incógnita si el Deportivo Pereira jugará o no con su nómina profesional.

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