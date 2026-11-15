Pumas CU elimina a Burros Blancos y se meten a las semifinales de la ONEFA

Victoria azul y oro en el Clásico Poli vs UNAM en cuartos de final, con actuación destacada de los equipos especiales, que anotaron en dos devoluciones de patada

Pumas CU vence a Burros Blancos IPN en cuartos de final ONEFA 2026 | Claro Sports

Pumas CU está de regreso en las semifinales de la Liga Mayor ONEFA 2026. El equipo azul y oro dominó en las tres facetas del juego para vencer 42-18 en el Clásico a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional. El equipo de la UNAM se quedó fuera de los cuatro mejores en 2025, pero están de regreso y se enfrentarán a Borregos Monterrey en semifinales.

Lenny Garza volvió a los controles de la ofensiva de Pumas tras salir lesionado en la primera mitad del penúltimo partido de la fase regular ante Aztecas UDLAP y conectó con Ángel Santiago Reyes en pase de 59 yardas para poner el 7-0. Sería la única anotación del QB titular de Pumas, quien salió lesionado de la rodilla en el segundo cuarto.

Burros Blancos recortó distancias al iniciar el segundo cuarto, con una serie que inició en su propia yarda 2, pero se estancó en zona roja. Avanzaron 90 yardas, pero solo consiguieron tres puntos, tras lo cual llegó un balde de agua helada.

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En el kickoff, la patada salió por las laterales, pero Pumas decidió repetir la jugada, no salir de la yarda 35. Tenían planeado una reversible entre Jahdiel Ponce y Alonso Báez, la cual ejecutaron a la perfección para poner el partido 13-3, porque fallaron el punto extra.

En la segunda jugada del siguiente drive del IPN, Juan Pablo Acosta recuperó un balón suelto y dejó a Pumas en la yarda 41 del rival. Par de jugadas después, Báez se escapó 28 yardas por tierra hasta las diagonales, y fueron por la conversión, que convirtió Jahdiel Ponce, para el 21-3.

Antes del descanso llegó otro fumble de Burros Blancos que dejó a Pumas en la yarda 8 del rival. Ahí llegó la lesión de Lenny Garza, tras lo cual ingresó Emiliano Sánchez para lazar touchdown con Hussein Manzur Santillán para el 28-3 al descanso.

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Tras el descanso, Burros Blancos decidió cambiar de QB. Salió Oscar Javier López y entró Aldo Herrera, quien consiguió touchdown en su segunda serie, conectando con José Luis Esteva para el 28-10. Como pasó en la primera mitad, llegó un balde de agua helada para los visitantes, porque permitieron otra devolución de kickoff para anotación, de Jahdiel Ponce.

Pumas amplió la ventaja 41-20 para iniciar el cuarto periodo, en pase de Emiliano Sánchez con Alan Rivera, para el 42-10. Burros recortó en la siguiente serie, en acarreo de anotación de Orlando Vega, con la conversión de dos puntos para mantenerse a tres posesiones de distancia. IPN llegó a zona roja una ocasión más, pero Herrera fue interceptado por Emiliano Álvarez en las diagonales, acabando con la última esperanza de Burros Blancos.

Tras un año de ausencia, Pumas CU vuelve a las semifinales de la ONEFA y se medirá a Borregos Monterrey, equipo que les propinó su única derrota de la fase regular, la paliza histórica 73-20 en la Semana 4.