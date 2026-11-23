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Clásico caleño y paisa FPC/ Vizzor.

Este sábado 21 de noviembre finalizó la primera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II, Once Caldas y Atlético Nacional cerraron la fecha con un pálido 0-0 en el Estadio Pascual Guerrero, cuarto duelo en 11 días entre ambos elencos. Como dato particular solo hubo una victoria, la del Medellín sobre Santa Fe, de resto fueron empates, quedaron en deuda la mayoría de los equipos y la segunda jorna ya está a la vuelta de la esquina, la cual comenzará este martes 24 y finalizará el miércoles 25 de noviembre.

Así se jugará la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

24.11.2026 – 06:20 p.m. | Millonarios vs. Atlético Bucaramanga.

24.11.2026 – 08:30 p.m. | América de Cali vs. Deportivo Cali.

25.11.2026 – 06:20 p.m. | Independiente Sana Fe vs. Once Caldas.

25.11.2026 – 08:30 p.m. | Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

El elenco de Alberto Gamero rescató un punto importante contra Deportivo Cali en Palmaseca, en un juego defensivamente inteligente el ‘Embajador’ sumó un punto importante que deberá sustentar en casa ya ante su gente, no obstante perdió a Mackalister Silva por lesión y estará varias semanas de baja. Mientas tanto los ‘Leopardos’ jugaron un partidazo en el Américo Montanini y tras 4 goles empató 2-2 con América de Cali, ahora tendrá que buscar unidades por fuera de su patio.

El partido del todos contra todos terminó 0-1 a favor de Bucaramanga visitando El Campín el 25 de julio, con gol de Émerson Batalla.

América de Cali vs. Deportivo Cali

Los ‘Diablos Rojos’ hicieron un partido a la altura el pasado viernes en Bucaramanga, empezó ganando y al final se llevó un premio de la ciudad bonita, ahora en condición de local quiere revalidar ese rótulo de favorito del grupo B. Por su parte Deportivo Cali empató tenuemente con Millonarios y deberá mejorar muchas cosas, especialmente en el ataque para llevarse algo del Pascual Guerrero.

El compromiso en la primera fase fue reciente, se jugó también en el ‘Coloso de San Fernando’ y fue empate 0-0 el 07 de noviembre en medio de las condiciones en las que se encontraba el gramado del escenario deportivo.

Independente Santa Fe vs. Once Caldas

Tal vez el que peor cara presentó en la primera jornada de estos cuadrangulares, fue el equipo de Pablo Repetto. El ‘Cardenal’ hizo poco por e partido ante Medellín, atacó en un par de veces cuando iba 1-0 a favor del local, muchas coas que mejorar, pero especialmente la actitud de gran parte de su plantilla. El campeón de la Libertadores del 2004 arribará a El Campín tras empatar 0-0 con Nacional en el Palogrande.

Los compromisos entre el ‘Primer Campeón’ y el ‘Albo’ siempre resultan ser unos partidazos. El 02 de agosto jugaron el partido del todos contra todos en El Campín y fue empate 2-2 en Bogotá.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Sin lugar a dudas el equipo de Lucas González ha entrado en un bache futbolístico, lo más preocupante cuando se están jugando las semifinales del Fútbol Profesional Colombiano. Este miércoles recibe a Independiente Medellín después de haber conquistado 1 punto en Manizales. Mientras tanto en la orilla roja sumaron 3 unidades contra Santa Fe y son líderes del grupo A, ahora tendrán que quitarse la mala racha que acarrean en clásicos paisas, ya que desde hace más de 3 años no logran vencer a su eterno rival de patio por Liga.

El duelo del todos contra todos se jugó el 25 de octubre, con victoria para los ‘Verdolagas’ 2-1 con goles de Edwin Cardona y Andrés Sarmiento.

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