A través de un comunicado, el Verdolaga rechazó la actuación arbitral del quindiano en el Estadio Palogrande.

Jhon Ospina vuelve a estar en el ojo del huracán | Vizzor

Culminó la primera fecha de cuadrangulares con polémicas arbitrales. Once Caldas y Atlético Nacional, en el cuarto enfrentamiento que tuvieron ambos cerrando el año, no pasaron de una igualdad sin goles en el Palogrande de Manizales. Ninguno se fue contento con el punto obtenido, aunque el Verdolaga jugó en inferioridad numérica durante gran parte del compromiso.

Aunque el equipo dirigido por Lucas González no mostró su mejor versión, resistió con el hombre menos e incluso generó oportunidades. El Blanco Blanco sí terminó en deuda frente a su público, a pesar de la euforia entre semana por haber eliminado al cuadro paisa en semifinales de Copa. Eso sí, lo del árbitro es otro tema por revisar.

El juez central consideró expulsar a Andrés Felipe Marín, volante de la visita, sobre los 40 minutos de partido. Una fuerte entrada, pero sin punto de contacto o intensidad para la expulsión, castigó a los Verdolagas. Ospina incluso revisó en el VAR la acción, pero se mantuvo en su cometido, provocando revuelo. De hecho le perdonó una posible expulsión a Jefry Zapata a los dos minutos de juego, anotando que le lanzó una patada a un rival en búsqueda de balón.

El reclamo de Atlético Nacional

A la mañana siguiente, Nacional se pronunció al respecto y le envió un mensaje claro a la Comisión Arbitral. Pidió los audios del VAR, que hasta la fecha decidieron no emitirse por cuestiones de “seguridad”. Es más, llama la atención que le mostró un total de nueve tarjetas rojas al club a lo largo de 26 partidos dirigidos. Una roja cada 2.8 juegos, un 78% más que en el resto de los árbitros, según retrató en el comunicado.

“Respetamos la labor arbitral y entendemos que el error es parte del juego. Pero hay cifras que no podemos pasar por alto: desde enero de 2021 hemos recibido 76 tarjetas rojas en 383 partidos, una cada cinco encuentros”, rezó el comunicado, que posteriormente dio cuenta de la estadística mencionada en el párrafo previo.

“La expulsión de Felipe Marín es inexplicable. El VAR revisó la jugada y, aún así, se mantuvo una decisión que condicionó el partido. Solicitamos respetuosamente a la FCF y a su Comisión Arbitral Nacional que revisen este encuentro, hagan públicos los audios del VAR de las jugadas determinantes y garanticen, en esta fase final, designaciones con criterios técnicos claros y verificables (…) El fútbol colombiano merece un arbitraje a la altura de su historia”, complementó.

Compartimos la siguiente información. pic.twitter.com/rebyl5SXIp — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 22, 2026

Nacional pasa la página y ultima detalles rumbo al Clásico Paisa ante Independiente Medellín. Dicho compromiso está pactado para el miércoles 25 de noviembre a las 8:30 p.m. (hora COL). El Verdolaga está llamado a recuperar terreno y tomar la cima de su grupo.

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