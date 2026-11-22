El delantero sumó un gol más en su cuenta personal con el Krasnodar, que sigue luchando en la parte alta de la tabla.

Jhon Córdoba | IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff

Jhon Córdoba le pone el pecho a los goles en el Krasnodar de Rusia. El delantero aparentemente deja de ser visto por Néstor Lorenzo, o por lo menos así se ha notado en las últimas convocatorias. Después de la Copa del Mundo, el técnico de la Tricolor anda buscando cierto recambio en algunas posiciones para calentar rumbo a la Copa América y las próximas Eliminatorias.

Aparecen nombres nuevos como Daniel Mosquera, Camilo Durán y Kevin Viveros, entre otros. Además de que el ‘9’ fijo para Lorenzo parece ser Luis Javier Suárez, aunque ha desatado críticas por su poca precisión para marcar. Encima unas declaraciones suyas, invitando a la gente a que “haga lo que él hace” en el verde, no cayeron nada bien.

Mientras tanto, el tema no le parece trasnochar a Córdoba. No le afecta en mayor medida a su rendimiento en el Krasnodar, donde es ídolo absoluto y comanda en materia goleadora. Sin ser la mejor temporada del club ruso, la efectividad del atacante sigue sobresaliendo.

Jhon Córdoba sigue marcando

El delantero de 33 años, mientras que la Tricolor sigue padeciendo la falta de gol, aún va marcando en los compromisos con su club. El capitán lleva tres goles en los últimos dos juegos, reportándose en la igualdad 1-1 en visita al Dínamo de Moscú.

Típico de “cazagoles”, busca encontrar cada espacio para resolver y ampliar la cuenta numérica. Así pasó después de un córner ejecutado por su equipo. Luego de un despeje rival, capitalizó un pase al segundo palo de Maizon Rodríguez. No dudó en anticiparse al arquero y definir con categoría al fondo.

Ya son 7 dianas para Córdoba en lo corrido de la temporada liguera. El delantero completa el podio que actualmente lideran Maksim Glushenkov (10) y Alexander Sobolev (10), ambos del Zenit. Sin embargo, el Krasnodar ha distanciado cercanías frente al liderato de la tabla.

La escuadra dirigida por Murad Musaev parcialmente va cuarta en la tabla con 27 puntos, a cinco del actual puntero Dínamo de Moscú, para más coincidencia su último rival. Córdoba y su equipo jugarán de visita frente al Alhmat Grozny por la Copa de Rusia el miércoles 25. Cuatro días más tarde, el domingo 29, harán lo propio a domicilio contra el Rostov.

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