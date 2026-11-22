El Blanco Blanco y los Verdolagas cierran la primera fecha de los cuadrangulares semifinales.

Once Caldas vs Atlético Nacional, en vivo | Claro Sports

Se baja el telón de la fecha 1 de cuadrangulares semifinales. Como único partido de este sábado, después de la parafernalia por cuenta de la final de Copa Sudamericana en Colombia, ahora volvemos a las emociones del torneo doméstico. Once Caldas y Atlético Nacional tendrán el cuarto sorbo en el final de temporada, buscando la ventaja para igualar a Medellín en la cima del grupo A. A través de Claro Sports, siga todas las emociones del partido.

¿A qué hora juega Once Caldas vs Atlético Nacional y dónde ver en vivo hoy 21 de noviembre de 2026?

Este duelo, válido por la primera fecha, tendrá su pitazo inicial este sábado a partir de las 8:15 de la noche (hora COL) en Palogrande, con el arbitraje de Jhon Ospina. Win+ Fútbol transmitirá las emociones del cotejo, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Once Caldas vs Atlético Nacional: así salen a la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026 II

Así forma Once Caldas: Joan Parra; Juan D. Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan P. Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado, Jader Quiñones; Jefry Zapata, Felipe Gómez, Michael Barrios. DT: Panelo Valencia.

Así forma Atlético Nacional: Franco Armani; Parra, William Tesillo, Reyes, Samuel Velásquez, Jorman Campuzano, Marin. James Rodríguez, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 1 de Liga Betplay 2026?

Este partido tendrá un cuarto capítulo en el remate del campeonato. Ya se han visto las caras en repetidas ocasiones, y el denominador común ha sido igualdad para las dos escuadras. Posiblemente se verá el mismo decorado, aunque el Verdolaga llega dolido después de la eliminación que le propinó Once Caldas.

En efecto, entre semana el Verdolaga cayó en penales a manos de los Albos. Tras un 3-3 en el global, por las semifinales de Copa, el conjunto caldense abrazó la posibilidad de superar a su rival y acceder a la gran final. Partido de alta tensión por todo lo que se vivió en la semana.

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