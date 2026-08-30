Independiente Medellín vs Llaneros, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

Como los dos equipos vienen de perder, se presume que hay ganas de salir a buscar un triunfo para reparar daños.

Independiente Medellín y Llaneros chocan en la octava jornada.

¿A qué hora juega Independiente Medellín vs Llaneros y dónde ver en vivo hoy, 30 de agosto de 2026?

El encuentro corresponde a la octava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y se jugará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Las señales de televisión disponibles serán las del canal básico y también de suscripción adicional de Win Sports+. La manera de acceder vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Independiente Medellín vs Llaneros: así salen a la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Medellín: Éder Chaux; Luis Escorcia, Kevin Mantilla, Joaquín Valera, Frank Fabra; Didier Moreno, Agustín Martegani, Yony González; Juan Fernando Quintero, John Montaño y Jeison Medina. D.T.: Amaranto Perea.

Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Dennys Quintero, Francisco Meza, Howell Mena; Juan José Ramírez, Kelvin Osorio, Jimmy Medranda; Frank Castañeda, Carlos Barreiro y Joel Contreras. D.T.: José Luis García.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II?

Si bien puede resultar en un duelo parejo por lo visto hasta ahora, hay cierto favoritismo por parte de Independiente Medellín para mostrar dominio en condición de local. Por su parte, se prevé que Llaneros hará un juego cauteloso y esperando por contragolpes.

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