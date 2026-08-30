Armando ‘la Hormiga’ González debuta con Olympiacos en triunfo sobre Asteras

El delantero mexicano ingresó al 68′, disputó sus primeros minutos oficiales en Europa durante la victoria 1-0 del Olympiacos y estrelló un balón al poste

Armando González debuta en Grecia y Olympiacos vence 1-0 al Asteras. | Claro Sports

Armando ‘Hormiga’ González disputó sus primeros minutos en el fútbol europeo este domingo 30 de agosto. El delantero mexicano debutó con Olympiacos en la victoria 1-0 como visitante sobre Asteras Tripolis, correspondiente a la jornada 2 de la Superliga de Grecia 2026-27, en el Estadio Theodoros Kolokotronis.

El exjugador de Chivas comenzó el encuentro en la banca y José Luis Mendilibar decidió mandarlo al campo al minuto 68. González sustituyó a Joel Roca y compartió el ataque con el resto de las opciones ofensivas del conjunto del Pireo durante el tramo final del partido, quedándose muy cerca de tener un debut goleador, sólo que su remate terminó en el travesaño cuando ya se cantaba su primera anotación en el fútbol griego.

Su presentación llegó ocho días después de que Olympiacos anunciara su contratación. El atacante mostró ganas y movilidad en su primera aparición, con la intención de mostrarse y ayudar a su equipo.

La ‘Hormiga’ González busca el balón en sus primeros minutos

González no tardó en involucrarse en las acciones ofensivas. Dos minutos después de ingresar recibió la pelota cerca del área y buscó su primer disparo, aunque perdió el apoyo al momento del remate y el balón salió por un costado.

El mexicano trató de ofrecer opciones de pase en el frente de ataque, pidió la pelota y cambió de posición entre los defensas del Asteras. Más adelante encontró otro espacio en los límites del área y sacó un disparo que terminó en las manos del guardameta Nikolaos Papadopoulos.

Su ingreso también permitió un enfrentamiento entre futbolistas mexicanos. Jordan Silva fue titular con Asteras y permaneció en el campo cuando González entró al minuto 68. Ambos coincidieron en distintas acciones durante los intentos del Olympiacos por ampliar la diferencia.

Silva también tuvo presencia en el área rival. Al minuto 42 conectó de cabeza un centro, pero su remate pasó por encima del travesaño. El defensa había comenzado la campaña en Grecia después de incorporarse al Asteras durante el mercado de verano y este domingo formó parte del once inicial ante el campeón.

El partido llegó al descanso con ventaja para Olympiacos. Jota Silva anotó cerca de la media hora de juego después de un centro desde el sector derecho de Manolis Saliakas. Novasports registra el gol al minuto 31: el portugués atacó el área y conectó de cabeza para superar al portero del Asteras.

Olympiacos suma su segundo triunfo de la temporada

Asteras tuvo las primeras aproximaciones del encuentro. Franco Orozco exigió al portero Stefan Ortega con un disparo cruzado al minuto 6 y volvió a generar peligro a través de un tiro libre cinco minutos después.

Olympiacos comenzó a controlar más tiempo la pelota conforme avanzó el primer periodo y encontró el gol a través de Jota Silva. Antes del descanso, Jordan Silva buscó el empate con su remate de cabeza, pero no logró colocar la pelota dentro del arco.

El equipo de Mendilibar estuvo cerca del segundo al comienzo del complemento. Ayoub El Kaabi conectó un cabezazo al minuto 47 que pegó en el travesaño. Diez minutos después, el delantero quedó frente al portero, pero Papadopoulos rechazó su intento.

Asteras también tuvo oportunidades para modificar el marcador. Kalvin Ketu remató de cabeza al 66′, pero Ortega controló la pelota. Después llegaron los cambios de ambos entrenadores y, dos minutos más tarde, González recibió la oportunidad de estrenarse con la camiseta del Olympiacos.

Mendilibar también utilizó a Gelson Martins, Remo Freuler y Gustavo Sá durante la segunda parte. Olympiacos mantuvo la diferencia conseguida por Jota Silva y pudo irse con un segundo, de no ser porque el travesaño le dijo que ‘no’ a Armando González, por lo que el Olympiacos selló su segunda victoria por marcador de 1-0 en el campeonato.

El conjunto del Pireo había iniciado la Superliga con otro triunfo por la mínima, en aquella ocasión frente al Atromitos. David Carmo marcó el tanto de ese encuentro al minuto 82. Antes de la segunda jornada, Olympiacos aparecía con tres unidades en la clasificación.

Con el triunfo en Trípoli, Olympiacos alcanzó seis puntos producto de dos victorias. Se ubica en el cuarto puesto, aunque la ubicación puede cambiar conforme avance la jornada 2. Asteras, por su parte, permanece sin unidades en el lugar 13, después de caer 3-1 ante Panetolikos en su presentación y 1-0 frente al Olympiacos.

Para González, más allá del marcador, el partido representa el inicio de su etapa dentro del fútbol europeo. El mexicano ya sumó su primera aparición oficial con Olympiacos y ahora competirá por más minutos dentro del plantel de Mendilibar. El próximo partido de liga del equipo está programado para el sábado 5 de septiembre como visitante frente al Volos NFC.

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