Patricio Salas, cerca de Europa: América tendría acordado su préstamo al fútbol de Portugal

El delantero mexicano de 22 años tendría un acuerdo de palabra para salir cedido por una temporada al FC Famalicao de la Primeira Liga

Patricio Salas apunta a Portugal: América acordaría su préstamo | Imago7

Patricio Salas podría continuar su carrera en Europa. De acuerdo con información de Súper Deportivo, el delantero mexicano iría al FC Famalicao de Portugal después de que América y el conjunto lusitano alcanzaran un acuerdo de palabra para una cesión por una temporada.

La operación se realizaría bajo la modalidad de préstamo por un año, con una opción de compra no obligatoria al término de la campaña 2026-27. El atacante todavía tendría que viajar a Europa, presentar las pruebas médicas correspondientes y firmar su contrato antes de que el movimiento pueda considerarse oficial.

Salas, de 22 años y originario de Mérida, Yucatán, se formó en las fuerzas básicas del América y ha recorrido distintas categorías dentro de la institución hasta llegar al primer equipo. Según la misma fuente, la salida tendría como objetivo darle continuidad y minutos en un entorno distinto al de la Liga MX.

Con el primer equipo azulcrema, Patricio Salas acumula 12 partidos oficiales, un gol y 385 minutos. En categorías con límite de edad sub 23 registra 34 encuentros con 14 anotaciones y tres asistencias, mientras que con la selección mexicana sub 20 suma cinco apariciones y dos goles.

En el actual Apertura 2026, el delantero ha tenido poca participación bajo el mando de Guillermo Almada. Salas registra 33 minutos repartidos en dos partidos: jugó 14 minutos en el empate 1-1 frente al Atlante y posteriormente 19 en la victoria 3-0 sobre Atlético de San Luis.

El atacante tampoco apareció en la banca durante el último compromiso de América en Liga MX, en el que las Águilas vencieron 2-0 al Puebla en la jornada 6. La competencia en el eje del ataque aumentó además con la llegada de Miguel Ángel Borja, quien se sumó a opciones como Henry Martín.

De concretarse el movimiento, Salas llegaría a un Famalicao que inició la temporada 2026-27 de la Primeira Liga con un empate y dos derrotas, resultados que lo mantienen en la posición 16 de la clasificación general.

Su posible llegada también coincidiría con otro movimiento mexicano hacia Portugal, ya que Santiago Gimenez se encuentra a la espera del anuncio oficial de su incorporación al Porto. La representación tricolor en Europa podría aumentar en los próximos días.

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