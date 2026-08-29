Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Llaneros por por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Como los dos equipos vienen de perder en sus más recientes presentaciones, este será un duelo por levantar cabeza.

Independiente Medellín y Llaneros buscan levantarse de sus derrotas.

Este va a ser un duelo por levantarse. La octava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II cita a Independiente Medellín y Llaneros, dos equipos que vienen de sufrir derrotas en sus más recientes salidas. Lo que los ilusiona a ambos es que han mostrado un buen rendimiento en el arranque liguero y que todavía queda bastante botín en disputa para avanzar a cuadrangulares.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esnéyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; Agustín Martegani, Dídier Moreno, Daniel Cataño; Yony González, Jeison Medina y John Montaño. D.T.: Amaranto Perea.

Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Llanero: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Dennys Quintero, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Juan José Ramírez, Kelvin Osorio, Juan Castilla; Frank Castañeda, Yorleys Mena y Joel Contreras. D.T.: José Luis García.

MÁS INFORMACIÓN: Oficial: Deportivo Pereira cambia de estadio tras daños por el terremoto

¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El encuentro está pactado para jugarse en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín este domingo a partir de las 4:10 p.m. Más gente podrá ver el partido, pues la transmisión será por el canal básico t también por el de suscripción adicional de Win Sports+. También estará vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

22.08.2026 | Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo.

04.08.2026 | Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín.

01.08.2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali.

29.07.2026 | Vasco da Gama 1-0 Independiente Medellín.

25.07.2026 | Independiente Medellín 2-2 Vasco da Gama.

Últimos cinco partidos de Llaneros

27.08.2026 | Llaneros 0-2 Millonarios.

23.08.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Llaneros.

19.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Llaneros.

04.08.2026 | Llaneros 3-1 Fortaleza.

30.07.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros.

Te puede interesar