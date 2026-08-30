Cruz Azul y Chivas alcanzan acuerdo total por Alan Mozo; solo falta la firma

La Máquina compraría al lateral mexicano por cerca de dos millones de dólares más variables y le ofrecería un contrato por tres años

Alan Mozo, a una firma de llegar a Cruz Azul | Imago 7

Cruz Azul está muy cerca de sumar un nuevo refuerzo para su plantilla. La Máquina y las Chivas alcanzaron un acuerdo por el traspaso de Alan Mozo y solo faltan las firmas para confirmar el fichaje del zaguero por el cuadro capitalino.

Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que existe un acuerdo de palabra entre todas las partes involucradas y que el lateral derecho llegará al conjunto celeste mediante una venta definitiva.

La expectativa es que la documentación quede firmada a más tardar el próximo martes. Una vez completado ese proceso, Cruz Azul podrá presentar oficialmente al futbolista como nuevo integrante del plantel de Joel Huiqui.

¿Cuánto pagaría Cruz Azul por Alan Mozo?

Según las versiones alrededor de la negociación, la escuadra cementera pagaría dos millones de dólares, más variables, al Rebaño. Mozo, por su parte, tendría preparado un contrato por tres años con La Máquina.

Antes del interés celeste, el jugador se encontraba en Pachuca mediante un préstamo con opción de compra. Ese acuerdo tuvo que darse por terminado antes de tiempo para permitir que Guadalajara pudiera negociar su venta a Cruz Azul.

De esta manera, los Tuzos dejarán de contar con él para el resto del Apertura 2026 y el zaguero continuará su carrera con un nuevo equipo dentro de la Liga MX.

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Alan Mozo busca recuperar continuidad después de su lesión

La llegada a Cruz Azul también representaría una nueva oportunidad para que Alan Mozo recupere su mejor nivel. El futbolista sufrió una lesión importante en su llegada a Pachuca, situación que le impidió tener actividad durante todo el Clausura 2026.

En este segundo semestre del año, el lateral ha ido recuperando ritmo competitivo y continuidad, un factor que fue tomado en cuenta por Cruz Azul ante las necesidades existentes dentro de la plantilla de Joel Huiqui.

Con el acuerdo económico entre las directivas, las condiciones contractuales encaminadas y la disposición del jugador para realizar el cambio, solo faltan las firmas para que Alan Mozo se convierta en nuevo futbolista de La Máquina

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