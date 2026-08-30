Águilas Doradas vs Boyacá Chicó, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

El cuadro antioqueño se ve como superior a un Ajedrezado que está en serio riesgo de perder la categoría a final de año.

Águilas Doradas y Boyacá Chicó juegan en Medellín.

¿A qué hora juega Águilas Doradas vs Boyacá Chicó y dónde ver en vivo hoy, 30 de agosto de 2026?

Esta es la octava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y el encuentro se dará en el Estadio Cincuentenario de Medellín. La transmisión televisiva será únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Otra opción para acceder vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Águilas Doradas vs Boyacá Chicó: así salen a la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Águilas Doradas: Jorge Soto; Matías Ramírez, Andrés Mosquera, John Ontaneda, Javier Mena; Frank Lozano, Iván Rojas, Andrés Ricaurte; Éduar Arizalas, Antony Vásquez y Junior Noguera.

Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Crisitan Blanco; Juan Salazar, Juan Díaz, Alejandro Maya, Jacobo Pimentel; Santiago Mera y Estiven Sarria.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II?

Por el trabajo que hizo durante el mercado de fichajes para reforzar su proyecto y lo mostrado en el arranque del campeonato, Águilas Doradas es claro favorito para quedarse con los tres puntos. Además, está el hecho de que Boyacá Chicó es uno de los conjuntos más complicados para la permanencia y está en serio riesgo de descender.

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