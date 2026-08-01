Posibles alineaciones de Jaguares vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Lucas González tendrá su esperado debut liguero con el ‘Verdolaga’, visitando al onceno cordobés en Montería.

Jaguares vs Atlético Nacional: posibles nóminas | Claro Sports

Todo listo para la jornada dominical de la Liga BetPlay. Los hinchas ‘Verdolagas’ tuvieron que esperar un poquito más de la cuenta para el debut del equipo por Liga, aunque en Copa hizo la tarea dejando en el camino a Tigres en la fase 1B. Con buenas expectativas, el conjunto paisa inicia la operación “título”.

En el debut liguero de Lucas González, después de que se postergara el compromiso ante Boyacá Chicó, ahora la delegación viajó a Montería para disputar el examen contra Jaguares de Córdoba. Partido de alta importancia para los dos, pues el ‘Felino’ cayó frente a Deportivo Cali en su debut a pesar de plantarle cara. Esto es lo que debe saber para el duelo que abrirá las emociones del domingo.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Luis Jiménez, Royscer Colpa, Jerson Malagón, Juan Pablo Arcila; Rafael Bustamante, Johan Hinestroza; Cristian Álvarez, Wilfrido de la Rosa, Santiago Cubides y Johar Mejía. DT: Hubert Bodhert.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, César Haydar, WIlliam Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver a Jaguares vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la segunda fecha, tendrá su pitazo inicial este domingo 2 de agosto a partir de las 3:45 p.m. (hora COL) en el Jaraguay de Montería. Para ver el compromiso, estará disponible por la señal de Win+ Fútbol, así como la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le entregará cada detalle del juego.

Últimos partidos de Jaguares de Córdoba

24.07.2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares | Fecha 1.

26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares | Fecha 5 (Copa BetPlay).

21.05.2026 | Jaguares 3-0 Independiente del Valle del Cauca | Fecha 4 (Copa BetPlay).

10.05.2026 | Águilas Doradas 0-0 Jaguares | Fecha 2 (Copa BetPlay).

07.05.2026 | Jaguares 1-2 Real Cundinamarca | Fecha 1 (Copa BetPlay).

Últimos partidos de Atlético Nacional

28.07.2026 | Tigres 0-2 Atlético Nacional | Fase 1B (Copa BetPlay – vuelta).

21.07.2026 | Atlético Nacional 2-0 Tigres | Fase 1B (Copa BetPlay – ida).

17.07.2026 | Atlético Nacional 1-2 Táchira | Amistoso.

12.07.2026 | Atlético Nacional 3-0 Orsomarso | Amistoso.

08.06.2026 | Atlético Nacional 1-0 Junior | Final de Liga (perdió 3-1 en el global).

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: José Bautista (Tolima).

José Bautista (Tolima). Asistente 1: Jhon León (Caldas).

Jhon León (Caldas). Asistente 2: Jeison Vásquez (Caldas).

Jeison Vásquez (Caldas). Cuarto árbitro: Ariel Quintana (Córdoba).

Ariel Quintana (Córdoba). VAR: Nicolás Gallo (Caldas).

Nicolás Gallo (Caldas). AVAR: Alexander Guzmán (Norte de Santander).

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