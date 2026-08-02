Del bicampeonato al caos: Junior no encuentra el rumbo en el nuevo semestre

El ‘Tiburón’ lleva dos derrotas en Liga, con una eliminación inesperada en la Copa que le dio la vuelta al mundo.

Luis Muriel, futbolista del Junior | Vizzor

El Junior quedó aturdido después de festejar el bicampeonato. La escuadra dirigida por Alfredo Arias llegó a lo más alto del trono, una vez más, tras coronarse ante Atlético Nacional en propia casa de los ‘Verdolagas’. De ahí en adelante, tras el parón mundialista, es otro equipo totalmente distinto.

Parecía ser algo normal el flojo arranque. Normalmente a los equipos campeones les cuesta arrancar de entrada con la imposición de condiciones, pero la situación parece ser más grave. En Junior la presión es grande por ganar y seguir cosechando más títulos en el palmarés. Bien lo sabe Alfredo Arias, quien lógicamente se ganó la renovación de contrato por una campaña de mucho peso.

Sin muchos refuerzos y conservando prácticamente toda la base, Junior se la jugó con el objetivo de tricampeonato. Pasados cuatro juegos, el balance es claramente negativo, con mucha oportunidad de mejora, casi que tocando la puerta de la crisis de resultados. La cereza del pastel fue el reciente desliz, en casa, a manos de Millonarios con gol agónico de Rodrigo Contreras.

Junior enciende alarmas

Las dos últimas semanas han sido de terror. En la fase 1B de Copa, sin poder ganarle un partido a su filial Barranquilla, el 5-5 en el global se tradujo en clasificación para su rival desde los penales. Medios europeos lo comparan como si el Real Madrid perdiera contra el Castilla. La propia familia Char no dudó en alzar la voz y expresar su preocupación por el nivel del equipo.

En otro escenario, debutando por Liga, cayó ante Tolima. Los errores en defensa perjudicaron a un ‘Tiburón’ que pudo tener otra suerte, de no ser por la imperiosa figura de Miguel Ortega bajo el arco de los ‘Pijaos’. Para la segunda fecha, contra Millonarios, futbolísticamente el equipo estuvo lejos de lo esperado.

Sin generar chances de gol, ante un rival que se guardó reservas y supo pegar en su momento, Millonarios lo condenó al paredón con murmullos y críticas desde la tribuna. El propio Alfredo Arias es consciente de la presión, pero su plantel confía en que el camino va a enderezarse. Así lo dejó saber en conferencia de prensa.

“Es momento de ponernos más unidos que nunca, puertas adentro del plantel, y saber que estamos en un momento muy duro. Nunca me había tocado perder dos partidos seguidos en un campeonato, pero todo es para aprender. Confío en el equipo que tengo, en mis jugadores. Ahora será partido a partido y mejorando con victorias”, explicó Arias.

El bicampeón tendrá que cuadrar caja ante Pereira, en casa, el próximo lunes 10 de agosto. Por fortuna, Alfredo Arias tendrá una semana larga para recargar energías y preparar asuntos de estrategia con su equipo. La próxima fecha, de no ganar, confirmaría la crisis de los rojiblancos, justo después de salir campeones.

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