Posibles alineaciones de Bucaramanga vs Cúcuta por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Se viene el ‘Clásico del Oriente’, sin duda uno de los más apasionantes del fútbol colombiano.

Bucaramanga vs Cúcuta: posibles nóminas | Claro Sports

Termina una fecha y de inmediato se abre otra. Este lunes, como único plato de fútbol, las emociones se trasladan al Américo Montanini. Allí se disputará el famoso ‘Clásico del Oriente’ del país, donde Bucaramanga y Cúcuta huelen posibilidades de recuperar el aliento.

Es un partido muy caliente, donde el ‘Leopardo’ espera sacarse la espinita de igualar ante Llaneros y sumar ante su rival de toda la vida. Del otro lado, Cúcuta, vapuleado a manos de Once Caldas en el debut, no tiene otro remedio que ganar y seguir cosechando unidades para no descender. Esto es todo lo que debe saber para el duelo.

Posible alineación del Bucaramanga para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Emerson Batalla, Fabry Castro, Leonardo Flores, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Ómar Albornoz y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

Posible alineación del Cúcuta para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Armando Ballesteros, Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Juan Diego Ceballos; Lucas Ríos, Léider Berdugo, Marlon Carabalí y Jaime Peralta. DT: Ríchard Páez.

¿Cómo y dónde ver a Bucaramanga vs Cúcuta por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este compromiso, que abrirá la fecha 3 este lunes en el Américo Montanini de la capital santandereana, tendrá su pitazo inicial sobre las 8:00 de la noche (hora COL). Si desea ver el partido, estará disponible por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles de la cita futbolera.

Últimos partidos del Bucaramanga

30.07.2026 | Bucaramanga 1-1 Llaneros | Fecha 2.

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Bucaramanga | Fecha 1.

24.05.2026 | Alianza 2-1 Bucaramanga | Fecha 5 (Copa).

20.05.2026 | Bucaramanga 2-3 Boca Juniors de Cali | Fecha 4 (Copa).

11.05.2026 | Deportivo Cali 2-0 Bucaramanga | Fecha 2 (Copa).

Últimos partidos del Cúcuta Deportivo

26.07.2026 | Once Caldas 5-1 Cúcuta | Fecha 1.

02.07.2026 | Independiente Medellín 2-1 Cúcuta | Fecha 4 (Copa).

29.05.2026 | Cúcuta 0-0 Fortaleza | Fecha 5 (Copa).

16.05.2026 | Cúcuta 0-0 Leones | Fecha 3 (Copa).

09.05.2026 | Orsomarso 1-1 Cúcuta | Fecha 1 (Copa).

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