Países Bajos vs Alemania en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 24 de septiembre

Países Bajos y Alemania se enfrentan por la Nations League. Conozca el horario, canal de TV y dónde ver el partido en vivo.

Países Bajos vs Alemania por la Nations League en vivo

Tras el Mundial 2026 de hace unos meses, comienza de nuevo la actividad oficial a nivel de selecciones y en Europa la Nations League es la protagonista. La primera fecha del certamen enfrenta a dos equipos potencia de esa parte del continente que son Países Bajos y Alemania. Sin duda un encuentro que se lleva las miradas de los futboleros a lo largo del mundo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Países Bajos vs Alemania hoy 24 de septiembre de 2026?

El partido entre ambos combinados europeos, correspondiente a la fecha 1 de la Nations League, dará comienzo a la 1:45 p.m. para territorio colombiano y se disputará en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. En cuanto a la transmisión, se podrá observar por medio de Disney + e ESPN. A continuación relacionamos los horarios para otras partes del mundo y dónde ver:

México (Centro / CDMX): 12:45 p. m. (Sky Sports).

12:45 p. m. (Sky Sports). Centroamérica: 12:45 p. m. (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica) (Disney + e ESPN).

Antecedentes del Países Bajos vs Alemania y últimos resultados en la UEFA Nations League

El antecedente más cercano se dio en octubre del 2024 y fue triunfo para los alemanes por la mínima diferencia. Ahora bien, el balance general solo por esa competencia es de cuatro partidos jugados con un saldo de una victoria para cada uno y dos empates. Sin duda es un duelo que por lo general tiende a ser muy parejo.

Le puede interesar