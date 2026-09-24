Portugal vs Gales en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 24 de septiembre

Cristiano Ronaldo y compañía arrancan el camino en el certamen europeo. Sigue las estadísticas y jugadas destacadas al momento

Portugal vs Gales, en vivo la UEFA Nations League | Claro Sports

La UEFA Nations League arranca su camino hoy jueves 24 de septiembre de 2026 y lo hace con el campeón defensor. En la primera jornada del Grupo D el vigente monarca, Portugal, recibe a Gales en Lisboa. ¡Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde llevaremos todos los detalles del encuentro en territorio luso!

Cristiano Ronaldo y compañía estrenan el título conseguido en 2025 al derrotar a España en penaltis, frente a una Gales que consiguió el ascenso a la Liga A después de finalizar en el liderato del sector B4 en la última edición.

Ambas selecciones comparten sector con Dinamarca y Noruega, que a esta misma hora se enfrentan en campo noruego. ¡Vámonos con toda la previa!

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Portugal vs Gales hoy 24 de septiembre de 2026?

El partido entre Portugal y Gales, correspondiente a la jornada 1 de la UEFA Nations League, se disputará a las 12:45 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Estadio José Alvalade, ubicado en Lisboa, Portugal, y se podrán ver en vivo y en directo en México a través de la señal de Sky Sports.

Hora: 12:45 horas tiempo del centro de México

¿Dónde ver? Sky Sports

Antecedentes del Portugal vs Gales y últimos resultados en la UEFA Nations League

A lo largo de la historial, Portugal y Gales se han enfrentado en cuatro ocasiones (tres triunfos lusos y una victoria galesa), aunque solo una de ellas se dio en partido oficial. El único antecedente oficial se dio el 6 de julio de 2016, en el marco de las semifinales de la Eurocopa disputada en Francia. La victoria fue para Portugal por 2-0 gracias a los goles de Cristiano Ronaldo y Nani.

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