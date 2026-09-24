Noruega vs Dinamarca en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 24 de septiembre

Haaland y Noruega inician su camino en la Nations League

Erling Haaland y Noruega tienen su primer partido tras el histórico Mundial del 2026, cuando inicien su camino en la UEFA Nations League recibiendo a Dinamarca.

El equipo noruego terminar una sequía ante su rival, al que tienen casi 30 años sin vencer, y buscan comenzar con el pie derecho en el Grupo 4, que comparten con Gales y la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Sigue en directo las acciones por Claro Sports este jueves 24 de septiembre, con el silbatazo inicial en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.