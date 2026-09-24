Noruega vs Dinamarca en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 24 de septiembre
Haaland y compañía inician su camino en la Liga de Naciones recibiendo a los daneses. Estadísticas, goles y resultado al momento
Alineaciones del Noruega vs Dinamarca, al momento
NORUEGA: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Haaland y Nusa.
DINAMARCA: Jørgensen, Kristensen, Provstgaard, Andersen, Mæhle, Hjulmand, Højbjerg, Froholdt, Dorgu, Hejlund y Damsgaard.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Noruega vs Dinamarca hoy 24 de septiembre de 2026?
El partido entre Noruega y Dinamarca está programado para este jueves 24 de septiembre en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.
Antecedentes del Noruega vs Dinamarca y últimos resultados en la UEFA Nations League
Hay 89 antecedentes entre esas dos selecciones. Dinamarca domina ampliamente el historial, con 55 victorias, incluyendo los últimos tres compromisos. Noruega tiene 20 triunfos, el último en un amistoso en 1998, con 14 empates.
En la Nations League será su primer partido, teniendo sus últimos duelos oficiales en las eliminatorias para la Euro 2012, con empate 1-1 en Noruega y triunfo danés 2-0 en casa.
Haaland y Noruega inician su camino en la Nations League
Erling Haaland y Noruega tienen su primer partido tras el histórico Mundial del 2026, cuando inicien su camino en la UEFA Nations League recibiendo a Dinamarca.
El equipo noruego terminar una sequía ante su rival, al que tienen casi 30 años sin vencer, y buscan comenzar con el pie derecho en el Grupo 4, que comparten con Gales y la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Sigue en directo las acciones por Claro Sports este jueves 24 de septiembre, con el silbatazo inicial en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.