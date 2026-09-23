Después del retiro de James Rodríguez: Néstor Lorenzo confirma al nuevo capitán de la Selección Colombia

El defensa central es uno de los llamados a liderar el recambio generacional que está viviendo actualmente el combinado nacional.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia | Alejandra Suárez/ Claro Sports.

Todo el entorno de la Selección Colombia se encuentra asimilando lo que fue el anuncio de James Rodríguez, el mediocampista confirmó la semana anterior que no jugaría más con el combinado nacional, poniéndole fin a la historia de uno de los futbolistas más importantes de la historia del equipo.

Un de las incógnitas que ahora arropa a la Selección Colombia, es quién llevará la cintilla de capitán de ahora en adelante, después del retiro del ’10’. Sin embargo el propio Néstor Lorenzo ya dio el nombre del jugador que ahora llevará esta importante labor, de cara a las Eliminatorias al Mundial del 2030 y la disputa de la Copa América 2028.

“Hay varios jugadores que tienen experiencia, que han vivido varios Mundiales, algunos están dentro del grupo ahora y otros no están por descanso. Ahí está Dávinson, que es un jugador que tiene una actitud de líder, que siempre lo ha manifestado y la cinta va a ser para él”, dijo el entrenador argentino a Deportes RCN.

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Dávinson Sánchez fue una de las figuras de Colombia en el pasado Mundial. El defensor central fue fundamental para el combinado patrio, ya que fue titular y jugó los 6 partidos completos de la Selección en el certamen orbital, con un total de 480 minutos. Sin embargo su participación se vio empañada por desperdiciar su ejecución en la tanda de penales ante Suiza en los octavos de final, en la que el equipo se despidió del torneo.

Los números de Dávinson Sánchez en la Selección Colombia

Partidos: 84.

Goles: 4.

Asistencias: 1.

Tarjetas amarillas: 11.

Minutos en total: 7.153.

Al ser el nuevo capitán de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez es uno de los llamados a liderar el recambio generacional del combinado patrio. El equipo ha venido sufrido bajas notorias como las de James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero. Así que se viene una nueva ola de jugadores que darán su aporte para acabar con la sequía de títulos en el país y los objetivos de Néstor Lorenzo.

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