¡Nueva polémica! Sencia frena el fútbol en El Campín por más de tres semanas

La empresa concesionaria del recinto dejó saber que allí no se podrá disputar la ida de la final de Liga BetPlay Femenina.

Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. – Vizzor Image.

Sencia volvió a estar en boca de todos a menos de dos días de jugarse la final de la Liga Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali. La razón es por el cierre repentino del Estadio Nemesio Camacho El Campín con dos motivos de fuerza mayor: un concierto y posteriormente algunas obras de adecuaciones. Una decisión que golpea a los equipos capitalinos de manera significativa.

Regularmente la actividad de fútbol es constante en el máximo escenario futbolero de la capital del país. De hecho, a través de un comunicado, Sencia afirmó que se han llevado a cabo 53 partidos de fútbol, entre ellos uno de Selección Colombia, sin olvidar todos los conciertos que son albergados en el estadio.

Sin embargo, el consorcio no dio tregua al afirmar, por un medio de un comunicado emitido sobre la noche del lunes 21 de septiembre, que deberá cerrar puertas al balompié entre el 23 de septiembre y 16 de octubre. Casi un mes sin estar habilitado por cuenta del concierto de BTS, reconocida agrupación de K-Pop, además de recuperar la gramilla.

MÁS INFORMACIÓN: Colombia inicia su preparación para enfrentar a México

El montaje llevaría más de una semana de anticipación para que se lleve a cabo correctamente el evento musical. Luego de que ordenen el pitazo final del duelo entre Santa Fe y Deportivo Cali, no hay luz verde para nuevos partidos en pleno ecuador de la fase regular del campeonato. Importante reseñar que las fechas de concierto son el 2 y 3 de octubre.

El anuncio de Sencia

“La programación deportiva se ha coordinado durante el año con las autoridades, los clubes y las instancias correspondientes, así como la programación del entretenimiento, con promotores y empresas logísticas, con antelación y a través de los canales establecidos. Los partidos del resto de 2026 continuarán realizándose conforme avance cada torneo y de acuerdo con las fechas que sean definidas y coordinadas por las autoridades deportivas competentes”, señaló Sencia en el comunicado.

“Los grandes eventos internacionales se contratan y planean con meses de anticipación (condición que es conocida y aceptada por todos los clubes deportivos). Sus fechas, tiempos de montaje, producción y entrega del escenario responden a compromisos previamente adquiridos y no pueden modificarse unilateralmente a pocos días de su realización. Los conciertos de bandas y artistas de talla mundial requieren una operación de alta complejidad técnica y convocan público nacional e internacional”, argumentó.

MÁS INFORMACIÓN: Independiente Santa Fe y Deportivo Cali representan a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2026

Sobre la realización de eventos deportivos y culturales en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, Sencia se permite informar a la ciudadanía que (adjunto comunicado): pic.twitter.com/CJ2ua2uxDF — Sencia (@SenciaBogota) September 22, 2026

La medida toma por sorpresa a la Dimayor, que deberá hacerse cargo de reprogramar los partidos o, en su defecto, cambiar ciertas sedes para que Santa Fe y Millonarios se mantengan a regla en el campeonato. Aunque según Sencia, ya se le había informado previamente a la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol acerca de estos trabajos.

Te puede interesar: