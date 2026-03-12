Pablo Repetto, feliz de poder contar con los últimos refuerzos ante Alianza

El ‘Primer Campeón’ estará pendiente el próximo 19 de marzo en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe | Vizzor

Independiente Santa Fe abrió las puertas de la Sede Deportiva de Tenjo este jueves. El profesor Pablo Repetto entregó un análisis de lo que han sido los días de trabajo que ha tenido el equipo desde la derrota ante Atlético Nacional y lo que será el encare del compromiso este sábado en Bogotá ante Alianza, por la jornada 11 de la Liga BetPlay 2026-I.

“Tenemos que ganar tres puntos importantes para las aspiraciones que tenemos de entrar a los ocho” y agregó sobre la utilización de los nuevos fichajes este sábado en El Campín: “Maximiliano Lovera y Jáder Obrian han trabajado muy bien, están todos a la orden”, además se pudo conocer que el lateral Mateo Puerta también está disponible.

Cabe mencionar que Santa Fe se encuentra con ‘respirador artificial’ en el campeonato’. En 9 compromisos, únicamente ha sumado 10 unidades; dicho esto, tiene una necesidad latente de sumar puntos en los próximos juegos y qué mejor haciéndolo este sábado ante el último de la tabla de posiciones del campeonato.

“Sí, puede haber algún cambio, de características y de jugadores, por lo que a mí me gusta; ahora tuvimos un tiempo mayor de preparación. Somos locales y por la necesidad que tenemos. Quizá puede haber algún cambio, pero todavía no tengo 100% lo que planteemos el sábado”, agregó el timonel a lo medios de comunicación en Tenjo, Cundinamarca.

¿Ya piensa en la Copa Libertadores?

El próximo jueves 19 de marzo se estará llevando a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El ‘Primer Campeón’ hace parte del bombo 3 de la competición y espera sus rivales, el equipo vuelve a esta fase de la ‘Gloria Eterna’ tras 4 años de sequía, la última vez fue en 2021 cuando quedó eliminado al compartir casillero con Fluminense, Junior y River Plate.

“Estamos pensando en Alianza para este fin de semana, estamos un poquito relegados, hubo muchos puntos que los merecimos y no los tenemos hoy, por todo lo que ha pasado en el último partido y en otros que se nos ha escapado en el último minuto, estamos enfocados en eso. Llegará el momento par elegir entre Liga o Libertadores, allí nos encontraremos con los mejores equipos de cada país”.

