México analiza accesos biométricos en estadios de fútbol rumbo al Mundial 2026

La Cámara de Diputados analiza implementar accesos biométricos en estadios de fútbol en México para reforzar la seguridad rumbo al Mundial 2026

Esta es la propuesta de la Cámara de Diputados | Imago7

La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados trabaja en un dictamen para reforzar la seguridad en los estadios de cara al próximo Mundial de fútbol en México, el cual contempla implementar controles de acceso mediante datos biométricos y la instalación de más cámaras para proteger a los aficionados.

“Siempre sale alguien que causa una pelea, no es de ya cálmense y sigamos viendo el partido y siempre tiene su terminar en una agresión, en una tragedia y que ha terminado en varias ocasiones, creo que eso también es darles esta seguridad a los estadios, a los equipos de fútbol y a la afición que va a vivir una pasión futbolera, así tendríamos un registro de los que están ingresando“, dijo Paola Longoria, presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara Baja, en entrevista con Claro Sports.

La propuesta fue presentada por la diputada Marina Vitela Rodríguez, quien ya entregó el documento a la Comisión de Deporte. El tema se analizará con los 18 integrantes del órgano legislativo en la reunión prevista para finales de marzo, con el objetivo de reformar la fracción octava del artículo 41 y adicionar un segundo párrafo al artículo 98 bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

“Esto tiene un impacto presupuestal y se está analizando este dictamen si hay viabilidad de que pase y que haya una buena disposición también de todos los grupos parlamentarios de poderla votar a favor, pero es un tema importante de cara al Mundial porque se vive en los estadios“, explicó.

Actualmente, el acceso a los estadios en México se realiza mediante el Fan ID, sistema implementado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) que reúne la información del aficionado y su identificación. Sin embargo, el nuevo dictamen busca elevar los estándares de seguridad, además de detectar a personas con antecedentes de violencia, respetando la recopilación de datos al tratarse de información sensible protegida por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

“Evidentemente es un poco complicada abrirla a todos los deportes porque cada disciplina se maneja de diferente manera, pero podríamos empezar con esto que al final ayudaría muchísimo a mejorar la seguridad de los estadios“, señaló la también raquetbolista mexicana.

En países de Latinoamérica como Argentina, Colombia y Brasil ya se utilizan datos biométricos para el acceso a los estadios de fútbol, una medida que ha sido implementada como parte de los protocolos de seguridad para controlar el ingreso de aficionados.

Te puede interesar