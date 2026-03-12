El golpe emocional de Malagón tras la cirugía que lo deja fuera del Mundial 2026

Tras la cirugía por ruptura del tendón de Aquiles, el arquero del América enfrenta un proceso de recuperación de hasta ocho meses

El arquero del Club América y la selección mexicana, Luis Ángel Malagón, fue operado con éxito este jueves por la mañana en Guadalajara tras la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió recientemente. Sin embargo, más allá del resultado positivo de la intervención, el guardameta atraviesa un momento complicado en lo anímico.

La cirugía se realizó en el hospital Medyarthros, en la llamada Perla tapatía, bajo la supervisión del traumatólogo Luis Gómez Carlin, especialista que estuvo a cargo del procedimiento. Tras la operación, el propio médico habló sobre el estado emocional del futbolista.

“Triste, está triste, sí desafortunadamente como les comentaba, pues más allá de que el pronóstico de la lesión es excelente por supuesto y que todo debería de estar bien, pues esto se lleva tiempo y cae en un momento que desafortunadamente para él pues no es el más conveniente”, explicó el especialista.

La lesión obligará a Malagón a mantenerse fuera de las canchas entre seis y ocho meses, un periodo que lo deja sin posibilidad de disputar el Mundial 2026, torneo en el que aspiraba a competir con la selección mexicana.

Una lesión común en el fútbol

De acuerdo con el médico que encabezó la intervención, la ruptura del tendón de Aquiles es una lesión conocida en el deporte de alto rendimiento y puede producirse incluso en acciones aparentemente simples dentro del campo.

“Si recuerdan la jugada, es un movimiento sencillo en donde él siente como si algo le pegara por detrás. Ese es justamente el mecanismo típico mediante el cual se rompe el tendón de Aquiles. Es algo que puede ocurrirle a cualquier persona”, explicó Gómez Carlin.

El procedimiento realizado fue una reparación directa del tendón, una técnica que consiste en unir los extremos del tejido lesionado mediante suturas. Según el especialista, se trata de una intervención convencional dentro de este tipo de lesiones.

“Se trata de una reparación término-terminal, es decir, suturar los bordes del tendón que se rompieron. Es una reparación simple y convencional”, detalló el médico.

Malagón permanecerá bajo observación médica y será dado de alta este viernes. Posteriormente regresará a Ciudad de México, donde comenzará el proceso de rehabilitación bajo supervisión del cuerpo médico del Club América.

El arquero azulcrema iniciará ahora una etapa clave para su recuperación que, de acuerdo con las Águilas durará un periodo de 6 a 8 meses.

