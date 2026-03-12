Posibles alineaciones de Once Caldas vs Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

‘Albos’ y ‘Volcánicos’ se juegan un partido crucial en la zona alta de la tabla de posiciones.

Once Caldas y Pasto: las posibles nóminas

Continúa el torneo y llegamos a la undécima fecha. Las emociones se trasladan a Manizales, pues el Palogrande albergará un duelo candente por la zona alta de la tabla. Once Caldas y Pasto, dos equipos de gran nivel, buscan armarle resistencia a Atlético Nacional en la búsqueda por la cima.

El ‘Blanco Blanco’, que ya baja críticas de la hinchada a Hernán Darío Herrera, viene de dejar en ‘jaque’ a Alberto Gamero con un triunfazo en Palmaseca frente al Deportivo Cali. Del otro lado, la escuadra dirigida por Jonathan Risueño despachó al América de Cali en casa. Esto es lo que debe saber rumbo a un partidazo.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Luis Sánchez, Jáder Quiñones; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pasto: Iago Herrerín; Santiago Jiménez, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Mateo Garavito; Yéiler Góez, Johan Caicedo; Matías Pisano, Wilson Morelo, Andrey Estupiñán y Santiago Córdoba. DT: Jonathan Risueño.

¿Cómo y dónde ver al Once Caldas vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este compromiso, válido por la fecha 11, se disputará en el Palogrande este viernes 13 de marzo a partir de las 6:20 de la tarde (hora local). Usted podrá seguir el juego a través de la señal de Win+ Fútbol o Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del duelo.

Últimos partidos de Once Caldas

06.03.2026 | Deportivo Cali 0-2 Once Caldas | Fecha 10.

27.02.2026 | Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 9.

21.02.2026 | Once Caldas 4-2 Fortaleza | Fecha 8.

15.02.2026 | Deportes Tolima 2-1 Once Caldas | Fecha 7.

12.02.2026 | Once Caldas 2-1 Junior | Fecha 6.

Últimos partidos del Deportivo Pasto

09.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 América de Cali | Fecha 10.

01.03.2026 | Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 9.

20.02.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 8.

14.02.2026 | Deportivo Pasto 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 7.

10.02.2026 | Llaneros 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 6.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Andrés Rojas (Bogotá).

Andrés Rojas (Bogotá). Asistente 1: David Fuentes (Cesar).

David Fuentes (Cesar). Asistente 2: Camilo Portela (Cundinamarca).

Camilo Portela (Cundinamarca). Cuarto árbitro: Yeison Vásquez (Caldas).

Yeison Vásquez (Caldas). VAR: Luis Picón (Antioquia).

Luis Picón (Antioquia). AVAR: Ariel Quintana (Córdoba).

