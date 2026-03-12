Angulo manda contundente mensaje a Cruz Azul: “CU es casa de Pumas”

El defensor de Pumas Álvaro Angulo marca territorio antes del duelo ante Cruz Azul y asegura que el Olímpico Universitario siempre será casa auriazul

Angulo marca territorio antes del Pumas vs Cruz Azul en CU | Imago7

El duelo entre Pumas y Cruz Azul de la jornada 11 del Clausura 2026 comienza a calentarse antes de disputarse este sábado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario, y uno de los primeros en lanzar un mensaje fue el defensa auriazul Álvaro Angulo, quien dejó claro que el inmueble del Pedregal pertenece históricamente a los universitarios.

Cruz Azul volverá a jugar en Ciudad Universitaria tras su mudanza temporal al estadio para disputar algunos encuentros, una situación que ha generado debate entre aficionados. Ante ese escenario, Angulo fue contundente al referirse al Olímpico Universitario.

“C.U. es la casa de Pumas, nunca ha sido casa de Cruz Azul. Estuvieron un tiempo ahí, pero siempre va a ser casa de Pumas. A la afición que se sienta apropiada de lo que es de ellos”, declaró el defensor colombiano.

El jugador auriazul también reconoció el buen momento de Cruz Azul, que llega con una racha positiva, aunque señaló que una victoria ante La Máquina tendría un valor especial para los universitarios.

“Está bueno que se sientan confiados. Nosotros venimos haciendo las cosas bien con humildad. Cruz Azul cuando se siente favorito… ganarles sería más satisfactorio”, comentó.

Angulo también se refirió a la polémica jugada del torneo pasado entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier, acción que dejó al portero colombiano fuera de actividad durante varios meses. El zaguero señaló que no hubo mala intención y espera que el tema quede atrás.

“Conozco muy bien las personas que son y pienso que ‘Coco’ nunca fue con mala leche. Nosotros defendemos un escudo, pero nunca vamos a lesionar a un compañero. Ojalá puedan reencontrarse y que eso haya quedado en el pasado”, explicó.

Además, el colombiano descartó que el equipo se sienta incómodo por no ser considerado entre los principales candidatos al título, pese a mantenerse en la pelea dentro del torneo.

“Es mejor que crean que Pumas es suerte. Nosotros confiamos internamente en el proceso. Disfruto que se hable de otros equipos y nosotros seguir trabajando con humildad”, concluyó.

Pedro Vite recuerda el antecedente ante Cruz Azul

El mediocampista Pedro Vite también habló sobre el próximo enfrentamiento ante Cruz Azul y reconoció que existe un antecedente reciente que añade intensidad al partido.

En el Apertura 2025, los universitarios derrotaron a La Máquina en un resultado que influyó en la pelea por el liderato del torneo, situación que dejó una cuenta pendiente para el conjunto cementero.

“El último partido con ellos les ganamos y sabemos lo que van a venir a buscar acá. Su entrenador dijo que por culpa nuestra no llegaron a la final, pero son cosas que se viven fuerte en el partido y hay que disfrutarlo”, comentó.

El ecuatoriano también destacó el momento ofensivo que vive el equipo en el torneo actual, luego de que Pumas lograra mejorar su producción goleadora en comparación con la campaña anterior.

“Empezamos muy bien el torneo. El año pasado sufríamos para hacer gol y ahora estamos marcando de diferentes formas, ya sea a balón parado o en jugada”, explicó.

Vite finalmente señaló que el equipo auriazul se prepara para una serie de partidos importantes, ya que después de enfrentar a Cruz Azul también tendrán compromisos ante rivales como América y Guadalajara, encuentros que podrían marcar el rumbo del torneo para los universitarios.

Te puede interesar: