Malcolm el de en medio estrena nuevo tráiler: ¿Cuándo salen los nuevos capítulos?

Finalmente se presentó el primer tráiler completo de la nueva producción titulada “Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta”.

El regreso de Malcolm el de en medio ya es una realidad. Después de años de rumores sobre un posible revival, finalmente se presentó el primer tráiler completo de la nueva producción titulada “Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta”, un especial que traerá de vuelta a gran parte del elenco original de la popular comedia que marcó a una generación en los años 2000.

Aunque anteriormente se había publicado un pequeño adelanto, el nuevo video muestra con mayor claridad cómo será el reencuentro de la caótica familia. La historia retoma la vida de Malcolm varios años después del final de la serie, ahora como adulto y con una hija, lo que añade una nueva dinámica a la trama.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Malcolm ha pasado más de una década manteniendo distancia con su familia. Sin embargo, la situación cambia cuando sus padres, Hal y Lois, le exigen asistir a la celebración de su aniversario número 40, lo que provoca que vuelva a convivir con sus hermanos y reviva el caos que caracterizó a la serie original.

Este nuevo proyecto no se plantea como una temporada completa tradicional. En realidad, se trata de un evento especial dividido en cuatro episodios, que servirá como continuación de la historia. El éxito que tenga este especial podría determinar si el proyecto se amplía en el futuro con más capítulos.

La serie original se transmitió en Fox entre 2000 y 2006, alcanzando siete temporadas. Durante ese periodo se convirtió en una de las comedias más populares de la televisión estadounidense gracias a su estilo narrativo y a la forma en que retrataba la vida de una familia fuera de lo convencional.

Este es el nuevo tráiler de Malcolm el de en medio: video oficial

El tráiler oficial muestra varios momentos que anticipan el regreso de los personajes clásicos y las situaciones familiares que marcaron la serie. En el avance se observa a Malcolm reencontrándose con sus padres y hermanos, además de la introducción de nuevos personajes que formarán parte de esta etapa de la historia.

Entre los regresos confirmados están Frankie Muniz como Malcolm, Jane Kaczmarek como Lois, Bryan Cranston como Hal, Chris Kennedy Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama.

También se suman nuevos integrantes al elenco. Keeley Karsten interpretará a Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae dará vida a Kelly, uno de los nuevos miembros de la familia; y Kiana Madeira interpretará a Tristan, la pareja del protagonista. Además, Caleb Ellsworth-Clark asumirá el papel de Dewey en esta nueva etapa.

Welcome (back) to the family. #MalcolmInTheMiddle Life's Still Unfair, a special four-part event, streams on Hulu and Hulu on Disney+ April 10. pic.twitter.com/nxHBRNiIB4 — Hulu (@hulu) March 12, 2026

¿Cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada de Malcolm el de en medio?

El estreno de “Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta” está programado para el 10 de abril de 2026. La producción será exclusiva de Disney+, plataforma donde también se encuentran disponibles todas las temporadas originales de la serie.

A partir de esa fecha, los seguidores de la familia Wilkerson podrán ver este evento especial que retoma la historia dos décadas después del final del programa, marcando el regreso de una de las comedias más recordadas de la televisión.

