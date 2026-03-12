Stuttgart vs Porto, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026

Sigue todas las acciones de este encuentro a través de la multiplataforma de Claro Sports

La UEFA Europa League entra en su etapa de eliminación directa y uno de los enfrentamientos más atractivos de los octavos de final se disputará este jueves 12 de marzo. El Stuttgart recibirá al FC Porto en el MHPArena en el partido de ida de la serie, en un duelo que enfrenta a un equipo alemán con buen momento en el torneo frente a un club portugués con amplia experiencia internacional.

El conjunto alemán intentará aprovechar la localía para tomar ventaja antes del encuentro de vuelta en Portugal. Por su parte, el Porto llega con la intención de manejar la serie desde el primer partido, confiando en su experiencia en este tipo de eliminatorias dentro de competiciones europeas.

Ambos clubes buscan acercarse a los cuartos de final de la Europa League en una llave que promete ser equilibrada. Stuttgart se caracteriza por un estilo de juego intenso y vertical, mientras que el Porto cuenta con jugadores acostumbrados a disputar partidos de alta presión en torneos continentales.

Stuttgart vs Porto: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia el Stuttgart vs Porto hoy 12 de marzo de 2026?

El partido entre Stuttgart y Porto está programado para este jueves 12 de marzo en el MHPArena, casa del conjunto alemán. El silbatazo inicial será a las 11:45 horas, tiempo del centro de México

Alineaciones del Stuttgart vs Porto para la ida de octavos de final de la Europa League

Aunque las alineaciones oficiales se confirmarán minutos antes del inicio del partido, se espera que ambos equipos utilicen a sus futbolistas más importantes para buscar ventaja en la serie.

Stuttgart (posible alineación):

Nübel; Vagnoman, Anton, Ito, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Führich; Undav y Guirassy.

FC Porto (posible alineación):

Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio, Wendell; Varela, Nico González; Pepê, Galeno, Francisco Conceição; Evanilson.

¿Dónde ver el Stuttgart vs Porto en vivo? Canales de TV y streaming online

De esta forma se desarrollarán los partidos de ida de la UEFA Europa League. Cuatro de ellos los podrás ver a través de nuestra señal y todos los encuentros se disputarán el día jueves 12 de marzo

VfB Stuttgart vs Porto | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Panathinaikos vs Real Betis | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | Claro Sports

Genk vs SC Freiburg | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

Celta Vigo vs Lyon | Jueves 12 de marzo | 14:00 horas | Claro Sports

