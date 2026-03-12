Jhon Durán, nuevamente señalado por directivos: “Se prioriza a sí mismo”

Sadettin Saran, presidente del Fenerbahçe, reprochó algunos comportamientos del delantero que llevaron a su rápida desvinculación.

Jhon Jáder Durán sigue en el blanco de críticas. Así ha sido la tendencia desde que llegó a Europa, al punto de que fácilmente se le aceptara su salida de dos equipos. Entre el Al Nassr de Arabia Saudita y el Fenerbahçe de Turquía, parece que en ninguno quieren saber algo de él.

A pesar de la juventud y el talento, a Durán se le ha juzgado por sus comportamientos fuera de la cancha. Dos días después de que señalara al ‘Pibe’ Valderrama por cuestionar su versión de una pelea en el camerino de la Selección Colombia, otras declaraciones no lo dejan bien ubicado. Salió mal de su último club, al punto de que el presidente rompiera el silencio y ventilara detalles de su forzada desvinculación.

El cafetero tuvo un saldo de 21 partidos y 7 goles, pero salió de muy mala manera de acuerdo con las palabras de Sadettin Saran. El dirigente se despachó en su contra, al punto de que, según sus palabras, eligiera en qué partido estar.

“Si hubiéramos seguido con Jhon Durán, habríamos traicionado al equipo. Había empezado a priorizarse a sí mismo. Nadie en el Fenerbahçe puede darse el lujo de elegir a qué partidos asistir”, indicó de entrada en declaraciones oficiales.

Así como sucedió en Arabia Saudita, Durán quedó sin grata recordación. Su salida del Al Nassr se dio en un contexto similar. Desde el club insistieron en que “no querían saber nada de él”, así como a Anderson Talisca, delanteros que habrían salido por la puerta trasera, aunque el colombiano todavía es propiedad de la institución.

“Somos nosotros los que nos cansamos de Talisca y Durán. El comportamiento de Durán fue poco profesional. Negoció sin autorización de nosotros y eso nos llevó a tomar decisiones”, declaró.

Por lo pronto, Durán milita en el Zenit y espera recomponer su mala imagen. El nacido en Medellín suma tres actuaciones con el club de San Petersburgo, sin conocer aún la senda del gol.

