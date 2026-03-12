Rijeka vs Estrasburgo, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Conference League 2026

El equipo francés quiere hacer valer su papel de favorito en esta competencia.

Rijeka vs Strasbourg, partido en vivo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Rijeka vs Estrasburgo!!! El Rijeka recibe al Estrasburgo en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, un duelo que promete intensidad entre dos equipos que llegan con argumentos para soñar con avanzar en el torneo. El conjunto croata, campeón vigente de su liga, intentará aprovechar la localía en el Stadion Rujevica para tomar ventaja en la eliminatoria, mientras que el equipo francés llega como uno de los clubes más sólidos de la competición tras finalizar en lo más alto de la fase liga. En esta nota podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias y el resultado en vivo del encuentro, en un choque donde el Rijeka buscará repetir la solidez que mostró en la ronda anterior (cuando eliminó con un global de 4-1 al Omonoia) y el Estrasburgo intentará confirmar su gran momento europeo bajo la conducción de Gary O’Neil, quien asumió el cargo en enero y ha logrado mantener al equipo competitivo en la liga francesa.

¿A qué hora inicia el Rijeka vs Estrasburgo hoy jueves 12 de marzo de 2026?

El encuentro Rijeka vs Strasbourg se disputará hoy jueves 12 de marzo a las 11:45 horas (tiempo del centro de México).

Alineaciones del Rijeka vs Estrasburgo para la ida de los octavos de final de la Conference League

Ni Rijeka ni Estrasburgo cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League. Se estima que Víctor Sánchez y Gary O’Neil no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Rijeka: Martin Zlomislic; Ante Orec, Ante Majstorovic, Stjepan Radeljic, Mladen Devetak; Merveil Ndockyt, Alfonso Daniel Barco del Solar, Tiago Dantas, Amer Gojak; Daniel Adu-Adjei y Toni Fruk. DT: Víctor Sánchez.

Estrasburgo: Mike Penders; Ismael Doukoure, Lucas Hogsberg, Ben Chilwell; Guéla Doué, Valentín Barco, Samir El Mourabet, Samuel Amo-Ameyow; Sebastián Nanasi, Julio Enciso; y Joaquín Panichelli. DT: Gary O’Neil.

¿Dónde ver el Rijeka vs Estrasburgo en vivo? Canales de TV y streaming online

Rijeka vs Strasbourg se podrá seguir en vivo y en directo en México y en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Conference League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país. Claro Sports transmitirá en vivo para 17 países de América Latina, incluyendo a México desde esta ronda. Se pueden seguir también en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

