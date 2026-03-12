Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Los ‘Verdolagas’ vienen de golear a Junior en Barranquilla, en juego adeudado por la jornada 3.

Posibles Nacional Vs Llaneros, Liga BetPlay / Claro Sports.

Atlético Nacional quiere seguir reconquistando los corazones de sus hinchas, después del fracaso en Copa Sudamericana ante Millonarios. Después de golear a Junior en Barranquilla, el cuadro ‘Verdolaga’ recibe este viernes a Llaneros en el Atanasio Girardot. Siga toda la previa del juego en Claro Sports Colombia.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Atlético Nacional: Harlem Castillo; William Tesillo, César Haydar, Milton Casco, Andrés Román; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Juan Rengifo; Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Francisco Meza, Dennys Quintero, Leider Riascos, Kelvin Osorio; Kevin Rincón, Jimmy Medranda, Jhon Vásquez, Neider Ospina; Luis Miranda y Jhonnier Blanco.

¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este compromiso, válido por la fecha 11, se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, este viernes 13 de marzo a partir de las 8:30 de la tarde (hora local). Usted podrá seguir el juego a través de la señal de Win+ Fútbol o Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del duelo.

Últimos partidos de Atlético Nacional

10.03.2026 | Junior 0-4 Atlético Nacional.

07.03.2026 | Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional.

04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios.

01.03.2026 | Deportes Tolima 1-0 Atlético Nacional.

25.02.2026 | Santa Fe 1-2 Atlético Nacional.

Últimos partidos de Llaneros:

09.03.2026 | Llaneros 2-0 Jaguares | Fecha 16.

05.03.2026 | Llaneros 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 10.

20.02.2026 | Llaneros 2-2 Independiente Medellín | Fecha 8.

14.02.2026 | Millonarios 2-1 Llaneros | Fecha 7.

10.02.2026 | Llaneros 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 6.

Terna arbitral del juego:

Juez central: Jonnathan Ortiz.

Asistente 1: Andrés Nieto.

Asistente 2: Andrés Julio.

Cuarto árbitro: Jonathan Paniagua.

VAR: Stivenson Celeita.

AVAR: Sebastián Vela.

