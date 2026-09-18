Posibles alineaciones de Llaneros vs Atlético Nacional por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El cuadro de Villavicencio tiene la oportunidad de entrar al grupo de parciales clasificados, pero se mide a un Verdolaga fuerte.

Llaneros y Atlético Nacional chocan en Villavicencio.

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II ya está en la segunda mitad de su primera fase y, aunque la mayoría de equipos tienen partidos aplazados, ya se empieza a ver un panorama claro para la clasificación a cuadrangulares. La jornada 11 será la oportunidad para que Llaneros busque el salto hacia las plazas de avanzada, pero recibe a un equipo complicado como Atlético Nacional.

Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Llaneros: Juan Loaiza; Juan Pertuz, Francisco Meza, Howell Mena, Jimmy Medranda; Néider Ospina, Kelvin Osorio, Juan Castilla; Jhon Vásquez, Yorleys Mena y Luis Miranda. D.T.: José Luis García.

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata, Simón Rojas, Juan Rengifo; Marlos Moreno, Adredo Morelos y Andrés Sarmiento. D.T.: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver Llaneros vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El choque se dará en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio a las 8:15 p.m. de este domingo. El juego se podrá ver únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Llaneros

12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros.

07.09.2026 | Llaneros 1-2 Deportes Tolima.

02.09.2026 | Deportes Quindío 1-1 Llaneros.

30.08.2026 | Independiente Medellín 2-1 Llaneros.

27.08.2026 | Llaneros 0-2 Millonarios.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

20.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional.

16.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas.

13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas.

07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali.

05.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 América de Cali.

Te puede interesar