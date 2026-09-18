Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs América de Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Aunque los dos conjuntos están en la parte alta de la clasificación, ambos vienen de sufrir duras derrotas.

Deportes Tolima y América de Cali generan bastante expectativa.

Este es uno de los encuentros con más expectativa en la jornada 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, pues se miden dos equipos de la parte alta de la clasificación. Deportes Tolima viene de dos caídas consecutivas y procurará reponer su imagen en casa. El reto se ve complicado ante América de Cali, que es líder y viene de perder como local en su más reciente salida.

Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Juan Mera, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Luis Sánchez, Sebastián Guzmán, Hómer Martínez; Éduar López, Adrián Parra y Kelvin Flórez. D.T.: Sebastián Oliveros.

Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría : Juan Montoya; Marcos Mina, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Rafel Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Luis Quiñones, Tomás Ángel y Jhon Murillo. D.T.: David González.

¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El cronograma dominical marca que este juego se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 6:10 p.m. La única manera de acceder será a través del canal de suscripción adicional de Win Sports+. También podrá verse vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Deportes Tolima

16.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.

11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima.

07.09.2026 | Llaneros 1-2 Deportes Tolima.

31.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo.

25.08.2026 | Independiente del Valle 3-1 Deportes Tolima.

Últimos cinco partidos de América de Cali

14.09.2026 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto.

09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira.

05.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 América de Cali.

03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza.

29.08.2026 | Jaguares 2-2 América de Cali.

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