Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs América de Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Aunque los dos conjuntos están en la parte alta de la clasificación, ambos vienen de sufrir duras derrotas.
Este es uno de los encuentros con más expectativa en la jornada 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, pues se miden dos equipos de la parte alta de la clasificación. Deportes Tolima viene de dos caídas consecutivas y procurará reponer su imagen en casa. El reto se ve complicado ante América de Cali, que es líder y viene de perder como local en su más reciente salida.
Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Juan Mera, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Luis Sánchez, Sebastián Guzmán, Hómer Martínez; Éduar López, Adrián Parra y Kelvin Flórez. D.T.: Sebastián Oliveros.
Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría : Juan Montoya; Marcos Mina, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Rafel Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Luis Quiñones, Tomás Ángel y Jhon Murillo. D.T.: David González.
MÁS INFORMACIÓN: Todas las expulsiones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El cronograma dominical marca que este juego se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 6:10 p.m. La única manera de acceder será a través del canal de suscripción adicional de Win Sports+. También podrá verse vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Deportes Tolima
- 16.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.
- 11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima.
- 07.09.2026 | Llaneros 1-2 Deportes Tolima.
- 31.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo.
- 25.08.2026 | Independiente del Valle 3-1 Deportes Tolima.
Últimos cinco partidos de América de Cali
MÁS INFORMACIÓN: ‘Juanfer’ Quintero anota tras su regreso, pero Medellín no pudo con un Bucaramanga mermado: las claves del empate en el Américo Montanini
- 14.09.2026 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto.
- 09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira.
- 05.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 América de Cali.
- 03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza.
- 29.08.2026 | Jaguares 2-2 América de Cali.