Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 9

Independiente Medellín visita al Atlético Bucaramanga esta noche a las 7:00 p.m. por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II.

Bucaramanga vs Medellín en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy 17 de septiembre de 2026?

El partido entre el cuadro bumangués y el paisa, que será en el estadio Américo Montanini y correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II, será a partir de las 7:00 p.m. El compromiso se podrá ver a través de la señal de Win Sports + y vía streaming por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 9 de la Liga Betplay 2026-II

Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José Ortiz, Aldair Gutiérrez, Fredy Hinestroza; Felix Charrupi, Fabry Castro, Emerson Batalla, Fabián Sambueza y Luciano Pons. D.T.: Pablo Peirano.

Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; Didier Moreno, Agustín Martrgani, Yony González, Juan Fernando Quintero; John Montaño y Jeison Medina. D.T.: Amaranto Perea.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 9 de Liga Betplay 2026?

Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín miden fuerzas en un choque marcado por la alta efectividad ofensiva de ambas escuadras. Los santandereanos vienen de superar 1-3 a Pereira pero registran fallas defensivas en cinco de sus últimos seis juegos, mientras que el ‘Poderoso‘ sostiene un promedio cercano a dos goles por partido como visitante. Con cuatro de sus últimos cinco duelos directos superando los 2.5 goles y una clara tendencia al “Ambos marcan”, la proyección apunta a una victoria ajustada del visitante.

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