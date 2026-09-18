Luis Díaz deja claro que la Selección Colombia está en deuda: “Es nuestra obligación hacer mejores papeles”

Luis Díaz considera que la Selección Colombia debe mejorar paralas futuras competiciones, algo que se puede dar con Néstor Lorenzo al mando.

Luis Díaz disputará su primera eliminatoria mundialista | Reuters

Una de las ausencias notables en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia es la de Luis Díaz, futbolista que no va a estar para los amistosos de finales de septiembre e inicios de octubre. El extremo es el nombre más relevante que tiene en estos momentos el país en el exterior.

Según informó el propio Néstor Lorenzo, por mutuo acuerdo se decidió que el ‘Guajiro’ no esté en esos compromisos por un cansancio acumulado que arrastra. Eso sorprendió a muchos, ya que tras las renuncias al cuadro ‘Cafetero’ de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, se espera que el que tome la batuta sea él.

Lo cierto es que ante México, Paraguay y Perú, Díaz no está entre las opciones de Néstor Lorenzo. Más allá de eso, hace poco el nacido en Barrancas se refirió a la continuidad del timonel argentino, pues recordemos que unos días después del Mundial se renovó el contrato.

‘Lucho’, en una charla con el medio Fox, explicó por qué es importante continuar con ese proceso, aunque también dejó claro que se deben hacer mejor las cosas para lo que viene. Digamos que respalda al técnico, pero hace autocrítica porque sabe que la ‘Tricolor’ puede dar algo más.

Su apoyo a Néstor Lorenzo

“Me parece muy bien, el ‘profe’ ha hecho un proceso muy bueno, lindo. Hizo méritos para que le den una nueva oportunidad. No fue el Mundial que queríamos, pero podemos mejorar, en los próximos años ir más adelante. Con el proceso tener consciencia de que tenemos un gran cuerpo técnico y es nuestra obligación en los próximos años hacer mejores papeles“.

Valora el apoyo del hincha colombiano

“No podemos tener duda de que nos han apoyado constantemente en cada competición que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Se han manifestado en cualquier lugar del mundo en el que hemos estado, amistosos, Copa América, Mundial. La gente tiene un amor por el fútbol en Colombia que es espectacular, que enamora y te motiva a querer regalarles algo, merecen tener algún título para quedar en la historia”.

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