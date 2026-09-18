Posibles alineaciones de Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Como estos equipos llegan separados solamente por tres puntos, se anticipa como una contienda bastante pareja.

Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá miden fuerzas.

La mayoría de duelos en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II resultan parejos, pero hay algunos que se anticipan como tal y este es uno de esos. La jornada 11 cita a Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá, dos conjuntos que llegan separados solamente por tres puntos y que vienen buscando su lugar dentro del grupo de parciales clasificados a los cuadrangulares.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Martín Rea, Carlos Romaña, José Ortiz; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Leonardo Flores, Freddy Hinestroza; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Émerson Baralla. D.T.: Pablo Peirano.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Internacional de Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Déwar Victoria, Facundo Boné; Ronaldo Junior, Diego Duarte y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La programación tiene a este encuentro para jugarse en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga a las 4:05 p.m. de este domingo. Solamente se podrá ver por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ o vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

17.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín.

13.09.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga.

30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga.

22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga.

09.08.2026 | Alianza 2-3 Atlético Bucaramanga.

Últimos cinco partidos de Internacional de Bogotá

16.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional.

12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros.

09.09.2026 | Real Cundinamarca 1-2 Internacional de Bogotá.

06.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas.

30.08.2026 | Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá.

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