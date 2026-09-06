Samuel Martín y una oportunidad de oro para ser la próxima joya de exportación de Millonarios

El lateral derecho fue promovido por Alberto Gamero durante su primera etapa y parece que el destino ha confabulado para que brille de nuevo.

Samuel Martín, jugador de Millonarios. – Vizzor Image.

El fútbol sí da revanchas, pero la realidad es que las segundas oportunidades en los equipos grandes son bien escasas. Como si el destino hubiese confabulado a favor de Samuel Martín para tener otra chance de convertirse en el próximo jugador que apunte a una transferencia hacia el exterior desde Millonarios, todo se está dando para que sea una la principal figura surgida de la cantera a potenciar bajo el proyecto de Alberto Gamero.

Esa situación favorable para el joven de 20 años se da inevitablemente por la lesión de Jhomier Guerrero. Se trata de una fractura en el tercio del peroné, zona sensible por estar muy cerca de la rodilla y que lo podría tener hasta tres meses por fuera de las convocatorias. Con el apretado calendario que se está dando en esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II, son bastantes partidos de ausencia.

Lo que ha sucedido con Martín durante el último año y medio ha sido como si se hubiese congelado en el tiempo. Es preciso recordar que el lateral derecho recibió sus primeras oportunidades de jugar con el equipo profesional durante el tramo final de la primera etapa de Gamero. El director técnico que ha regresado al Embajador le vio condiciones con la categoría sub 20 para promoverlo.

Y sí que supo responder. Por aquella época, esa posición estuvo en medio de una turbulencia de cambios entre la salida de Israel Alba y la irregularidad en la que estuvo Delvin Alfonzo. Fue ahí que se dio el voto de confianza para la juventud y se empezó a alternar entre Martín y Carlos Sarabia, mostrando que había elementos interesantes guardados con miras también a una eventual venta.

No obstante, la renuncia de Gamero a finales de 2024 lo cambió todo. David González, Hernán Torres y Fabián Bustos tuvieron especial consideración por Sarabia, pero su presencia como alero de la defensa jamás llegó a convencer. El equipo pasó momentos bien difíciles por el bajo nivel de los demás zagueros y recién se ha empezado a reponer la seguridad propia en la línea del fondo.

No estaba en los planes de nadie que Jhomier Guerrero fuera a sufrir una baja tan larga ni tampoco que Fabián Bustos fuese a salir tan pronto para dejar de lado la tan discutida figura de la defensa impar. Está clarísimo que una de las modificaciones más relevantes que se van a ver a partir de ahora es el regreso a un habitual esquema con cuatro hombres en el fondo y aquí las virtudes a considerar cambian al momento de la elección para el equipo titular. Lo de Sebastián Valencia es tema para otro artículo, pero todo apunta a que no vuelva a aparecer por el otro costado como lateral, sino que sea reubicado más adelante y que eso sea favorable para Danovis Banguero.

Samuel Martín, que se pronuncia así, con el nombre y el apellido como palabras agudas y no como a algunos comunicadores picados por el bichito anglosajón lo hacen regularmente, empieza la segunda etapa de Gamero como la primera opción. Tanto así, que fue el único lateral derecho convocado para el partido frente a Deportivo Pereira en Cali. El tema es que no hay tiempo para retomar. De inmediato, tendrá que demostrar las condiciones que ya comprobó en el pasado para que se extrañe lo menos posible la ausencia de Guerrero.

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