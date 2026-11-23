El compromiso válido por la primera fecha de las semifinales del Fútbol Profesional Colombiano terminó igualado 0-0.

Audios Del Var Once Caldas Vs Nacional/ Vizzor.

Después de lo que fue el empate 0-0 entre Once Caldas y Atlético Nacional, en el marco de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II, el elenco ‘Verdolaga’ publicó una solicitud a la Federación Colombiana de Fútbol, por la jugada en la que se queda con 10 hombres sobre el minuto 39, de la mano con el arbitraje de Jhon Alexander Ospina en Manizales. Pues bien, la entidad acató el pedido y este lunes los entregó.

Audios del VAR: Once Caldas vs Atlético Nacional

La jugada en específico se trata de una patada de Felipe Marín, marcador con la camiseta número 26 de Atlético Nacional, contra Jorge Cardona, con la remera 2 de Once Caldas, en la que Jhon Alexander Ospina le saca la tarjeta roja directa.

De entrada el vídeo publicado por la Federación Colombiana de Fútbol manifiesta que: “Tras revisar las imágenes suministradas, que el árbitro (Ospina) decide mantener, de manera equivocada, mantener su decisión de tarjeta roja”.

Jhon Ospina (juez central): “Pega con los taches en el pie, en la canilla”. “Está de frente, está de frente”. “Dale que la van a revisar”. “Yo no la saqué de una, la vi de una y la saque”

“Pega con los taches en el pie, en la canilla”. “Está de frente, está de frente”. “Dale que la van a revisar”. “Yo no la saqué de una, la vi de una y la saque” Never Manjarrez (VAR): “Dale mira, solamente con la punta, con la punta correcto”. “Con la punta únicamente que le pega. Aquí la tengo”.

“Dale mira, solamente con la punta, con la punta correcto”. “Con la punta únicamente que le pega. Aquí la tengo”. Jhon Ospina : “Ya la van a ver igual”.

: “Ya la van a ver igual”. Never Manjarrez : “Hay otro ángulo. Mira aquí tengo otro ángulo, aquí este que es más claro que tengo mira”. “No, el otro”.

: “Hay otro ángulo. Mira aquí tengo otro ángulo, aquí este que es más claro que tengo mira”. “No, el otro”. Jhon Ospina: “Yo veo la pierna extendida y con los tacos le pega en la canilla”. “Igual la van a revisar. Porque la vi roja”.

“Yo veo la pierna extendida y con los tacos le pega en la canilla”. “Igual la van a revisar. Porque la vi roja”. Never Manjarrez : “Es solamente un roce… lo voy a llamar a un on field review. “¡Ospina!”.

: “Es solamente un roce… Jhon Ospina: “Dímelo”.

“Dímelo”. Never Manjarrez : “Necesito que mires que es solamente un roce, listo”. “Es solamente un roce Osína, listo, cámbiala”.

: “Necesito que mires que es solamente un roce, listo”. Jhon Ospina: “Póngame cuidado, póngame cuidado. Quiero ver, párela en un punto de contacto, no el ángulo, ahí, dámela, párala ahí, ahí y dame otro ángulo en ese. Dame otro ángulo en ese. ¿Tiene otro ángulo en esa? Déjala correr”.

“Póngame cuidado, póngame cuidado. Quiero ver, párela en un punto de contacto, no el ángulo, ahí, dámela, párala ahí, ahí y dame otro ángulo en ese. Dame otro ángulo en ese. ¿Tiene otro ángulo en esa? Déjala correr”. Never Manjarrez : “Mira, es un roce Ospina, es un roce listo”. “Es un roce únicamente con la punta, listo”.

: “Mira, es un roce Ospina, es un roce listo”. “Es un roce únicamente con la punta, listo”. Jhon Ospina: “Ya te escuché Never”. “Dale, dame otro ángulo, quiero… déjala correr; ahí, párala ahí en el punto de contacto”.

“Ya te escuché Never”. “Dale, dame otro ángulo, quiero… déjala correr; ahí, párala ahí en el punto de contacto”. Never Manjarrez : “Ahí, hay que dejarla correr…”.

: “Ahí, hay que dejarla correr…”. Jhon Ospina: “Never, escúcheme. Yo veo el punto de contacto, si o no, y veo la pierna extendida, escúcheme, veo con los pies, si es un slide hacia abajo y le rastrilla todo el pie en la canilla, la canilla abajo con la pierna extendida”. “Mira dale adelante. Dame otro ángulo”.

“Never, escúcheme. Yo veo el punto de contacto, si o no, y veo la pierna extendida, escúcheme, veo con los pies, si es un slide hacia abajo y le rastrilla todo el pie en la canilla, la canilla abajo con la pierna extendida”. “Mira dale adelante. Dame otro ángulo”. Never Manjarrez : “Ese es el mejor que tenemos”.

: “Ese es el mejor que tenemos”. Jhon Ospina: “Mira, yo veo que con la pierna, aparte de la pierna de él hace hacia atrás una hiperextención de rodilla con riesgo de lesión. Dale derecho, dale derecho, párala ahí, ahí párala en el punto de contacto, mira la rodilla…”.

“Mira, yo veo que con la pierna, aparte de la pierna de él hace hacia atrás una hiperextención de rodilla con riesgo de lesión. Dale derecho, dale derecho, párala ahí, Never Manjarrez : “Es el movimiento jugador cuando cae Ospina”.

: “Es el movimiento jugador cuando cae Ospina”. Jhon Ospina: “No, eso se da por el contacto. Yo voy con tiro libre (para Once Caldas) y tarjeta roja, me mantengo en mi tarjeta, veo un juego brusco grave”.

Tal como se logra apreciar en el vídeo y las declaraciones compartidas por la Federación Colombiana de Fútbol, en dicha jugada se cumplió el protocolo del VAR; hubo llamado por parte de los encargados de dicha herramienta en este partido, Never Manjarrez le solicitó a Jhon Ospina que cambiara su decisión porque para él era un “leve roce”, sin embargo el juez central se mantuvo en su decisión inicial y Felipe Marín se fue a las duchas del Palogrande.

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