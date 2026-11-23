En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos alrededor del juego entre Millonarios y Atlético Bucaramanga en Bogotá.

Millonarios vs Atlético Bucaramanga, previa | Claro Sports

Se abre el telón de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano en la ciudad de Bogotá. Millonarios recibe en su casa, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, al Atlético Bucaramanga. Ambos vienen de empatar sus primeros encuentros y ya deberán buscar sí o sí esas ese primer triunfo.

Los dirigidos por Alberto Gamero llegan tras un aburrido empate sin goles ante Deportivo Cali. Mientras que, el conjunto ‘leopardo’ viene de un caliente juego ante América de Cali. Esto debe saber rumbo al compromiso de cuadrangulares, que será el martes 24 de noviembre a las 6:20 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Francisco Chaverra; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Silva, Juan Cuadrado; Andrey Estupiñán y Rodrigo Contreras. DT: Alberto Gamero.

Posible alineación del Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; Aldair Gutiérrez, José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Félix Charrupí, Aldair Zárate, Leonardo Flores; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

¿Cómo y dónde ver a Millonarios vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de la fase cuadrangular.

Últimos cinco partidos de Millonarios

20.11.2026 | Deportivo Cali 0-0 Millonarios | Fecha 1 cuadrangulares.

14.11.2026 | Millonarios 2-0 Alianza | Fecha 19.

08.11.2026 | Deportes Tolima 2-1 Millonarios | Fecha 18.

04.11.2026 | Millonarios 0-0 América de Cali | Fecha 17.

20.10.2026 | Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

20.11.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 América de Cali | Fecha 1 cuadrangulares.

08.11.2026 | Jaguares de Córdoba 0-4 Atlético Bucaramanga | Fecha 18.

02.11.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional | Fecha 17.

30.10.2026 | Atlético Bucaramanga 2-1 Deportivo Pasto | Fecha 5.

26.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 14.

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