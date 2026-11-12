Un cambio generacional con condiciones: Néstor Lorenzo explica cómo quiere renovar la Selección Colombia

El entrenador de la Selección Colombia se refirió a lo que busca al hacer una mezcla en la convocatoria de juveniles y experimentados.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | Joaquín SARMIENTO / AFP

Se puede decir que actualmente está en ejecución un cambio generacional en la Selección Colombia después de lo que fue el Mundial del 2026. La salida de varios referentes hace que Néstor Lorenzo deba encontrarles un reemplazo, pues son futbolistas importantes como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y hasta el propio David Ospina.

Eso es lo que está haciendo el timonel en los amistosos tras la cita orbital, acercando a jugadores juveniles para poder examinar quiénes le pueden servir de cara al futuro. Sin embargo, hay nombres que vienen del proceso y que también siguen, lo que quiere decir que ese recambio no va a ser del 100% de la nómina.

Precisamente de eso habló Lorenzo en la rueda de prensa previa al partido contra Chile en el Pascual Guerrero, pues en esta ocasión citó a varios jugadores de esa nueva era. Aclaró cómo piensa hacer esa mezcla con los que son más experimentados y de los que quiere ir acercando un poco más en ciertas posiciones específicas.

El análisis para llamar a los futbolistas nuevos

“Tenemos una información previa con respecto a los muchachos que vienen, que son los datos de rendimiento físicos porque son medibles, y los técnicos que es lo que vemos en el cuerpo técnico. Cuando vienen, vemos cómo reaccionan comparado con los demás, cómo interpretan las consignas, se les hacen tests desde lo psicológico y lo técnico. Todo eso nos da una pauta de en qué nivel están”.

“Después está la otra, hay que salir al escenario y depende de cada uno, de su carácter, de su personalidad, de cómo asimilan jugar con la selección. Por eso es importante que hayan muchachos que vienen de las tres últimas sub 20, tenemos una cantidad importante”.

“El resultado es importante siempre, pero hay otro resultado que es la adaptación de muchachos en un nuevo proceso. Hay como dos líneas en el tiempo que son el proceso de la selección que está en renovación, y el proceso de cada jugador en sus clubes. Vienen y tienen que aportar lo que hacen en sus clubes aquí, así que si eso coincide y se da de la mejor manera, es lo que pretendemos. El resultado hoy no es importante, sino buscar y construir futuro”.

¿Todavía tienen espacio los futbolistas que estuvieron en el Mundial?

“Me parece fundamental que los chicos entren arropados, que entren con jugadores de experiencia que soporten la presión. Esa es la idea, no solo ellos, sino los que no están en esta citatoria, pero que son parte del proceso y estuvieron en el Mundial, están dentro del espectro de la selección para el futuro. Uno mezcla mitad y mitad para que la prueba sea lo más real posible y que los jugadores se sientan apoyados por la experticia de los más grandes”.

“Camilo Durán es un jugador que lo veníamos bloqueando en ciclos anteriores y se dio la oportunidad de convocarlo en el último. De lateral izquierdo, Mojica está vigente, Machado está vigente, Angulo está vigente, eran los que estaban disputando los lugares en el Mundial. Poe un cuestión generacional tenemos que preparar a otros. Vemos bien como proyecto a Arizala, a Samuel Velásquez, Juan David Cabal. Hay jugadores que pasaron por seleccines juveniles y que tienen la oportunidad en este momento”.

¿Qué busca con la convocatoria de Devis Vásquez?

“Es un jugador que descubrimos cuando estaba en Guaraní. Cuando lo llamamos a una fecha FIFA en su momento, la había comprado el Milan. He hablado con gente que lo conoce y sabe del tema y me han hablando bien de él, lo hemos ido a ver. El tema es que jugó poco en estos tres años, lo que le exigimos es jugar más. Ahora que tuvo la oportunidad de jugar en Roma y estar en el primer nivel otra vez, queremos tenerlo cerca. Si va a jugar y tener minutos, no sé“.

La situación de los delanteros: ¿Rotación excesiva?

“Hoy está Luis Suárez que estuvo en el Mundial. Estamos llamando muchachos que están en la órbita, que están haciendo las cosas bien en sus clubes y a ver si aprovechan la oportunidad por el momento que están pasando. Ninguno está afuera de los que estuvo en el Mundial y de los que no estuvieron. Están bloqueados en la lista Córdoba, Durán, Viveros mismo“.

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