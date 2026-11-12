Colombia conquista la plata y Uzbekistán domina el cierre del boxeo en Dakar 2026

Evelin Trejos Salas se llevó la presea plateada en el boxeo de Dakar 2026, mientras Uzbekistán dominó las finales femeniles con dos oros. India, Georgia y Japón también ganaron

Evelin Trejos le da otra presea a Colombia | Claro Sports

El boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 vivió su última jornada este jueves 12 de noviembre, con la definición de las medallas en el Dakar Expo Center de Senegal. La colombiana Evelin Trejos Salas consiguió la medalla de plata en los 54 kilogramos, después de caer ante Sabrina Chakomanova, de Uzbekistán, en una jornada en la que también se coronaron representantes de India, Georgia y Japón.

Uzbekistán fue protagonista de las cinco finales analizadas, al conquistar dos medallas de oro en la rama femenil, mientras que Colombia aseguró un lugar en el podio. Los combates se resolvieron mediante tres decisiones unánimes y dos divididas, con resultados que definieron a los campeones juveniles de las categorías femeniles de 48, 54 y 60 kilogramos, además de las divisiones varoniles de 55 y 65 kilogramos.

Evelin Trejos le da una plata a Colombia en una jornada dominada por Uzbekistán

Evelin Trejos Salas consiguió la medalla de plata para Colombia en los 54 kilogramos, después de disputar la final frente a Sabrina Chakomanova, de Uzbekistán. La boxeadora sudamericana cayó por decisión unánime de 5-0, en un combate en el que los cinco jueces favorecieron a su rival. El resultado colocó a Trejos Salas en el segundo lugar del podio olímpico juvenil.

La representante uzbeka se impuso en las tarjetas tras los tres asaltos, aunque Trejos Salas consiguió ganar el primer episodio en la puntuación de uno de los jueces. La colombiana recibió una advertencia en el segundo asalto que se reflejó en los totales. Chakomanova terminó con la medalla de oro, mientras que Maral Tolepbergen, de Kazajistán, y Yura Kanemaru, de Japón, obtuvieron los bronces.

La primera final femenil de la jornada se disputó en los 48 kilogramos, donde Gunjan Gunjan, de India, derrotó 5-0 a Bouthaina Bensalah, de Argelia. La representante asiática recibió puntuaciones de 30-27 por parte de los cinco jueces y conquistó el oro después de imponerse en los tres asaltos. Bensalah se quedó con la plata, mientras que Michela Guglielmon, de Italia, y Lily Bassett, de Gran Bretaña, completaron el podio.

El segundo oro para Uzbekistán llegó en los 60 kilogramos, gracias a Rushanabonu Isoeva, quien derrotó 4-1 a Karolina Kollarova, de Eslovaquia. La pelea presentó diferencias en las tarjetas, pues uno de los jueces favoreció a la representante europea. Sin embargo, Isoeva consiguió cuatro votos a su favor y aseguró el título, mientras que Kollarova recibió la plata.

Las medallas de bronce de esta categoría quedaron en manos de Menatalla Ibrahim, de Egipto, y Ayano Mochii, de Japón. Con las coronaciones de Chakomanova e Isoeva, Uzbekistán consiguió dos títulos en las tres finales femeniles analizadas, mientras que India se quedó con el otro oro y Colombia destacó con la plata de Trejos Salas.

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Georgia y Japón conquistan el oro en las últimas finales varoniles

En los 55 kilogramos, Emil Ismailov, de Georgia, conquistó la medalla de oro después de derrotar 5-0 a Marley Dodd, de Australia. El georgiano se impuso por decisión unánime tras los tres asaltos, con tarjetas de 30-27 y 29-28. Dodd obtuvo la presea de plata, mientras que Zaheer Changazi, de Suecia, y Lisandro García Rebelo, de Canadá, compartieron el tercer lugar.

La victoria de Ismailov representó otro título decidido por unanimidad durante la jornada, aunque tres jueces registraron una diferencia mínima de un punto entre los contendientes. El boxeador de Georgia aseguró el oro después de recibir los cinco votos favorables, sin necesidad de una interrupción del combate.

Por su parte, Kenshin Sakuno, de Japón, se proclamó campeón de los 65 kilogramos al imponerse 4-1 a Artur Eytan Prohnevsky, de Israel. La final se decidió mediante cuatro tarjetas de 29-28 a favor del japonés, mientras que el juez restante favoreció al israelí por el mismo marcador. Prohnevsky terminó con la medalla de plata.

Las preseas de bronce correspondieron a Suren Katvalyan, de Armenia, y Pablo Souto Macías, de España. El resultado permitió a Japón conquistar un oro en la rama varonil, después de un combate en el que los cinco jueces registraron una diferencia de apenas un punto.

El cierre de estas cinco finales dejó a Uzbekistán como la delegación con más títulos, gracias a sus dos medallas de oro, mientras que India, Georgia y Japón consiguieron una cada uno. Colombia también figuró entre los países medallistas con la plata de Evelin Trejos Salas, quien alcanzó la final de los 54 kilogramos y terminó en el segundo escalón del podio de Dakar 2026.